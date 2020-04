El pitazo final en Arequipa cogió a ‘Chalaca’ Gonzales evadiendo una lluvia de botellazos. “¡Asumo la responsabilidad!”, alcanzó a decir antes de entrar a la sala de prensa donde tampoco dijo mucho porque una turba lo sacó a piedrones. “¡Limeños maricones!”, seguían gritando 25 mil voces indignadas por los tres goles ecuatorianos que nos sacaron del Sudamericano Sub 17.

La conclusión de aquel torneo del 2001, según el enviado de DT, Carlos Univazo, fue que a Perú no le funcionaba ninguna fórmula. Ni sobre el nivel del mar ni en la altura. Ni con rivales fáciles y tampoco con ‘Chalaca’ porque “en la mañana tenía en mente un equipo, por la noche lo retocaba y al día siguiente ponía en la cancha otro distinto”.

En su época de futbolista, César Gonzales era conocido como 'Chalaca' debido a que solía realizar esta jugada en los campos de juego.

De nada sirvió concentrar 30 días en Arequipa. “A los 10 días pueden llorar por la mamá”, le advirtió Univazo. “Nooo, para eso está ‘Papá Chalaca’. Les estamos dando una formación psicológica muy sólida. Hay misticismo”, contestó. Y así le pagaron.

Por eso nadie le prestó interés al próximo reto: los Juegos Bolivarianos de Ambato. Ahí estaba Guerrero, Farfán, Aguirre, el 'Mudo' Rodríguez, pero ni la FPF daba un cobre por los 'chalaquitas'. Prueba de ello es que un mes después de iniciados los entrenamientos, 'Chalaca' amenazó con renunciar porque no habían recibido un sol para pasajes, tampoco habían gestionado un solo partido de práctica y encima le habían bajado el sueldo a la mitad. Para colmo, casi ni vamos a los Juegos porque el IPD borró a la FPF del Registro Deportivo Nacional por negarse a celebrar elecciones. Solo una movida del COP nos salvó.

“A nadie le importaba el fútbol”, dice el periodista Luis Silva, quien cubrió los juegos para DT de El Comercio. “La estrella era el karate. Una tarde lo saqué a Farfán de la Videna en un taxi para una sesión de fotos con Akio Tamashiro. Era monosilábico. Sí. No. Ah, ya”.

Paolo Guerrero fue una de las figuras de aquella selección Sub 17. (Foto: GEC)

Farfán y Aguirre eran los titulares. Guerrero iba a la banca. El debut fue un triunfo con las justas contra Venezuela. Después tocaba Bolivia. "Yo estaba escribiendo la previa cuando me llama Pedro Ortiz de la redacción. ‘¡Apúrate! ¡Se han tumbado las Torres Gemelas!’”. El atentado mitigó en algo los cuatro goles que nos clavaron los verdes.

Dos años después de ganar los Bolivarianos, ya como selección Sub 20, el equipo de Farfán y compañía no sumó ningún punto en el Sudamericano de Uruguay, también con 'Chalaca' pero sin Guerrero. (Foto: GEC)

Toda la atención del mundo se concentró en Bin Laden. Los lectores peruanos se volvieron a conectar con el fútbol cuando la selección le ganó 2-0 a Ecuador. Luego llegó el 2-2 contra Colombia. “Uno de los goles lo metió Farfán. Yo era la única persona detrás del arco y él corrió a celebrarlo conmigo”, recuerda Silva. Si Ecuador y Venezuela empataban, el oro era nuestro. “Apenas terminó el partido de Perú, ‘Chalaca’ se fue al aeropuerto porque tenía que dirigir al Boys. El ‘Pato’ Cabanillas era su asistente y llevó a todos los jugadores a una de las tribunas para ver el otro partido. Se la pasó gritando como un loco, ordenando a la defensa de Ecuador. ‘Chalaca’ se enteró que ganamos el oro escuchando la radio”.

CULPABLE SOY YO

'Chalaca' Gonzales se convirtió en uno de los técnicos más experimentados en dirigir en el fútbol peruano. (Foto: GEC)

Con el pecho inflado y luego de trabajar tres años con la misma base, ‘Chalaca’ estaba seguro de que repetiría el éxito en el Sudamericano Sub 20 de Uruguay. ¿Resultado? Papelón. Fuimos los únicos que no sumamos puntos. “De chalaca al piso”, tituló DT y lo fustigó por declarar, luego de una derrota, que “ese no era su equipo” y que ya no sabía “qué más hacer”.

Dos semanas después le confesó a El Comercio que luego de los Bolivarianos trabajó solo y que el preparador físico llegó recién a menos de un mes del Sudamericano. “Mi error fue no renunciar antes”, le dijo a DT en una entrevista donde habló de todo.

“Este es un país de cholos, serranos y negros. Somos tan salados que al Perú llegaron los peores negros africanos, los peores españoles, los peores chinos, esos que eran echados de sus países. Somos una mezcla muy complicada. Si tengo algo que corregir creo que sería más bien privilegiar la actitud mental por encima de la parte físico-técnica. Eso sí es posible”. Pensamiento ‘Chalaca’.

