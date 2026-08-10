El empate entre Alianza Lima y Sport Boys dejó una nueva polémica arbitral. Una de las últimas jugadas del encuentro, disputado el sábado 8 de agosto en el Estadio Nacional, fue analizada por el exárbitro FIFA y expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), Winston Reátegui, quien consideró que los blanquiazules debieron recibir un penal.

La acción ocurrió en los minutos finales, cuando Alan Cantero ingresó al área de Sport Boys y sacó un remate de zurda. El disparo terminó impactando en las manos de Hansell Riojas, quien tenía el brazo extendido. Para Reátegui, la jugada reunía los elementos necesarios para sancionar la pena máxima y debió ser revisada por el VAR.

Osllimg Mora fue la figura de Sport Boys en el empate ante Alianza Lima. (Foto: LFP)

La mano que pudo darle un penal a Alianza Lima

De acuerdo con el análisis de Reátegui, el balón impactó en la mano de Riojas y modificó la trayectoria del remate de Cantero. La acción se produjo prácticamente sobre el final del compromiso, cuando Alianza Lima buscaba quedarse con los tres puntos.

El exárbitro explicó que no se trataba de una jugada sencilla de advertir en tiempo real, pero precisamente por ello consideró que correspondía la intervención del VAR. “Mano extendida y el balón se desvía. Efectivamente fue mano de VAR. Reglamentariamente es penal sin tarjeta”, señaló.

Reátegui también fue contundente al referirse a la decisión tomada durante el partido: “El árbitro no cobró penal para Alianza Lima”.

🎙️ El Ojo ALL1MITE @WinstonReategui: "REGLAMENTARIAMENTE ES PENAL"



"El árbitro no cobró penal para Alianza Lima".



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¿Qué pasó en el Sport Boys vs. Alianza Lima?

Alianza Lima y Sport Boys igualaron 1-1 por la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El conjunto chalaco se adelantó a los 27 minutos por intermedio de Jostin Alarcón, mientras que Federico Girotti consiguió el empate para los blanquiazules a los 64′.

El partido tuvo además otras acciones polémicas. Sport Boys llegó a marcar nuevamente mediante Luis Urruti, pero el tanto fue invalidado por una infracción previa. Reátegui consideró correcta esa decisión. También cuestionó que el VAR no haya intervenido en un pisotón de Luciano Nequecaur sobre Marco Huamán, acción que, según su interpretación, merecía tarjeta roja.

En los minutos finales, Alianza Lima tuvo oportunidades para conseguir la victoria, pero el marcador no volvió a modificarse. El empate permitió a los íntimos mantener su invicto en el Clausura.

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