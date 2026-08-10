La mano que nadie vio en el área de Sport Boys y que, según un exárbitro FIFA, era penal. Foto: @L1MAX_
La mano que nadie vio en el área de Sport Boys y que, según un exárbitro FIFA, era penal. Foto: @L1MAX_
Por Redacción EC

El empate entre Alianza Lima y Sport Boys dejó una nueva polémica arbitral. Una de las últimas jugadas del encuentro, disputado el sábado 8 de agosto en el Estadio Nacional, fue analizada por el exárbitro FIFA y expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), Winston Reátegui, quien consideró que los blanquiazules debieron recibir un penal.

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