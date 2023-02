La última jornada, la 6, culmina hoy con el duelo entre Cantolao y Cusco FC (3:30 p.m.). El torneo peruano se juega con 19 equipos, por lo que semana a semana hay nueve encuentros y un club descansa. Considerando que el Apertura arrancó con la fecha 3 y este fin de semana se disputa la 6, estamos hablando de 3 jornadas disputadas.

Es decir, hasta el momento debiéramos estar hablando de 26 partidos disputados (el 27 será el de hoy), sin embargo, nueve de ellos no han visto luz: seis walk over y tres partidos postergados. Además de un encuentro que se jugó bajo presión. Un tercio del torneo no ha tenido acción.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?

Los problemas legales de TV se han trasladado al campo de juego y no han permitido que el juego sea eso, un juego, un encuentro deportivo donde el balón es el que decide las acciones. Bajo esas condiciones se juega el torneo.

¿De qué se habló en las reuniones entre la FPF y los clubes ligados al Consorcio?

Lo que se sabe que llegaron a ser exposición de posiciones, de saber lo que quiere cada parte. Los clubes defienden sus contratos de renovación con el Consorcio, la FPF pide respetar el nuevo modelo que los liga a 1190 Sports, que lo ha llevado a materia legal con la medida cautelar que dicta que es la Federación la que debe aprobar qué señal transmite los encuentros, salvo a Universitario, Boys, Municipal y Mannucci, quienes tienen vínculo con Consorcio hasta 2025.

¿Acuerdos?

Ninguno. Lo que decidió la FPF luego fue ‘dejar’ que los clubes sean quienes busquen una salida, pero los equipos señalados como opositores se negaron a participar. El abogado Julio García era el encargado de explicarles el panorama legal a cada uno. No hubo avance.

¿Consecuencias?

Lo que se dice arriba: un tercio del torneo no se ha realizado con regularidad. El torneo empezó con 6 WO en su primera jornada, la fecha 3. De los tres que se jugaron, el U-Cantolao y el Boys-Comercio fue transmitido por las redes sociales de cada club porque Gol Perú no podía hacerlo por la medida cautelar.

Pasó que Universitario y Municipal tuvieron que poner en Stand By las renovaciones que tenían más allá del 2025 para que sus partidos sean transmitidos por Gol Perú. Por eso el clásico se vio por esa señal.

Pero hoy, las consecuencias son peores. La FPF ha tomado la postura de exigir a los clubes que dejen que sus partidos sean transmitidos por 1190 Sports (por las señales de DSports y Best Cable). Cusco FC no estaba dispuesto a hacerlo la semana pasada y se condicionó la presencia de los árbitros para el encuentro. Los cusqueños tuvieron que aceptar la transmisión para que pueda jugar contra Alianza Atlético.

Para no repetir esa lamentable imagen de tener a los equipos listos pero los réferis no, Binacional, Alianza y Melgar le han dejado claro mediante documentos que no iban a dejar pasar a las cámaras de 1190 Sports para sus partidos de este fin de semana, con lo que la FPF decidió postergar los encuentros que le correspondían, generando problemas deportivos y económicos en cada club y toda la industria que se mueve alrededor de cada encuentro.

Y no se ve luces al final de este túnel. Cada parte defiende su posición y hoy ya no hay lugar a conversaciones o acuerdos. El siguiente paso parece estar citado en algún tribunal, ya que el torneo de fútbol ya está totalmente desnaturalizado.

Catorce clubes y el comunicado contra las instituciones opositoras de la FPF.

EL TAS Alianza Lima ha tratado de impugnar los walk over de la primera jornada. Previo a los encuentros presentó el pedido para que se posterguen los partidos por falta de garantías, pero la Comisión de Disciplina desestimó. La semana que pasó su apelación también fue negada por el Comité de Apelaciones de la FPF.

““Nosotros no vamos a dar por perdido absolutamente nada. No nos presentamos, pero hay temas legales de por medio que vamos a tener que evaluar”, ha dicho Fernando Salazar al respecto. Llegar al máximo tribunal del deporte no es novedad en el fútbol peruano. Año a año se ha hecho presente en el fútbol peruano, desde denuncias por los estatutos FPF hasta los ascensos de clubes como Alianza, San Martín y Binacional.

Así se viene llevando la Liga 1. Problemas en cada fecha y al parecer sin ánimos de solucionarse. Ya ambas posturas han tomado lo más extremo de sus causas y así nada avanza.

