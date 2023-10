Porque para describir lo desastrosa que ha sido la Liga 1 este año necesitaríamos una edición especial y no una columna. Desde que Víctor Villavicencio dejó la dirección de la Liga 1, la organización del torneo está a la deriva, sin equipo de trabajo y con un solitario Jesús Gonzales, a quien no se le conoce el timbre de voz y ha demostrado no tener el liderazgo que un puesto como el suyo requiere, ni la experiencia para ser la cabeza del torneo. Sólo ejecuta lo que le ordenan desde arriba cuál peón.

Desde los walk overs por el conflicto de los derechos de TV, que hicieron famosa la Liga 1 en todo el mundo, canchas como la del “Campeones del 36″ de Sullana, un club que recibió un millón de dólares de 1190 Sports y del Proyecto Forward de la FIFA en los últimos tres años para infraestructura, pero a veces sus vestuarios ni agua tienen. Lo peor de todo es que nadie lo fiscaliza. ¿Y cómo lo van a fiscalizar? Si el presidente de la Comisión Organizadora de Competiciones de la Federación Peruana de Fútbol es el presidente del Alianza Atlético, Lánder Aleman. El mundo al revés.

Ni hablar de los horarios de los partidos. Partidos lunes a la 3 de la tarde o martes a la hora del almuerzo especialmente para disfrutarlos en el trabajo y en la universidad. Árbitros que sólo han recibido una capacitación básica en el VAR. Dobles contratos que son un secreto a voces en muchos clubes. Ni hablar de la obligación de pagar adicionalmente por ver los partidos en Liga 1 Max, que han hecho explotar sin control la piratería.

A pesar de todo, parece que el fan peruano en la adversidad es cuando mejor responde. Porque la expectativa que se vive por la recta final del campeonato ha excedido cualquier precedente. Porque no es únicamente la emoción por el título. Durante toda la temporada los hinchas, especialmente de Alianza Lima y Universitario, han llenado los estadios en partidos ante equipos que hace unos cinco años, se hubiesen jugado con más del 50% del estadio vacío.

El fútbol tras la pandemia se ha convertido en un espacio de socialización donde familias enteras, hombres y mujeres por igual, con la camiseta puesta, disfrutan del fútbol como pocas veces se ha visto. No cabe duda que hoy es el principal producto de entretenimiento de los peruanos. Estar en el estadio es una oportunidad para ir a comer algo rico, disfrutar de un show en el entretiempo, tomarse una foto para Instagram, hacer un TikTok e incluso disfrutar la previa con amigos y son sabor a jarana.

Así se define el Clausura Si gana Si empata Si pierde Universitario vs. Huancayo

(36 pts. +18) Campeona Debe esperar que Melgar pierda o empate Debe esperar que sus perseguidores pierdan Melgar vs. Binacional

(35 pts. +17) Esperar que la U pierda o empate Esperar que la U pierda por dos goles o más Se queda sin chances Alianza vs. Dep. Garcilaso

34 pts. (+11) Esperar que la U pierda y Melgar pierda o empate Se queda sin chances Se queda sin chances Cristal vs. Alianza Atlético

(33 pts. +15) Por dos goles o más, debe esperar que la U pierda

y que Melgar y Alianza pierdan o empaten Se queda sin chances Se queda sin chances

Lo que vaya a pasar hoy por la definición del título del Clausura y por el descenso, pinta para una final de fotografía pero que muestra un retrato desenfocado de lo que ha sido la competencia en términos generales. Si hoy campeona la “U” tendremos dos superclásicos en la gran definición por el título nacional. Más emoción no se puede pedir. Nos han regalado una de las finales más apasionantes de los últimos años. La Liga 1 tenía todos los síntomas para morir. Pero la cura estaba en la esencia del fútbol. En la FPF se encargaron de hacer todo mal fuera de la cancha, pero el hincha en la tribuna y los jugadores en la cancha, dieron el espectáculo y la resucitaron. Eso no quiere decir que no siga enferma. El diagnóstico sigue siendo crítico y reservado. La recaída puede ser más grave aún.