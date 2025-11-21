Uno de los programas más exitosos del año en YouTube es, sin duda, ‘Enfocados’, conducido por el exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, que tendrán en su próxima edición a los defensores del tricampeonato de Universitario.
En la promoción del espacio de internet, se lanzó un avance de la conversación junto a Aldo Corzo, Matías Di Benedetto y Williams Riveros.
Fiel a su estilo, comparten un momento ameno, pese a que los conductores son confesos hinchas del clásico rival, Alianza Lima.
Incluso se animan a jugar con ellos el tradicional ping pong, en el que tienen que decir quién es mejor cuando le dicen el hombre de un futbolista que juega en su posición.
De hecho, en el corto clip compartido en redes sociales, Matías Di Benedetto deberá responder si es mejor que Carlos Zambrano, uno de los capitanes de Alianza Lima.
