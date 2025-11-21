Los defensores de Universitario serán los próximos invitados del programa de YouTube que conducen los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.
Los defensores de Universitario serán los próximos invitados del programa de YouTube que conducen los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.
Redacción EC
Redacción EC

Uno de los programas más exitosos del año en YouTube es, sin duda, , conducido por el exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, que tendrán en su próxima edición a los defensores del tricampeonato de Universitario.

LEE TAMBIÉN: Premios DT | Vota y participa por una TV

En la promoción del espacio de internet, se lanzó un avance de la conversación junto a Aldo Corzo, Matías Di Benedetto y Williams Riveros.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Jasson Curi Chang

Fiel a su estilo, comparten un momento ameno, pese a que los conductores son confesos hinchas del clásico rival, Alianza Lima.

MIRA: Alessandro Burlamaqui: “Pudimos hacer más. Llevamos tres años sin campeonar y el próximo año está en nuestras manos”

Incluso se animan a jugar con ellos el tradicional ping pong, en el que tienen que decir quién es mejor cuando le dicen el hombre de un futbolista que juega en su posición.

De hecho, en el corto clip compartido en redes sociales, Matías Di Benedetto deberá responder si es mejor que Carlos Zambrano, uno de los capitanes de Alianza Lima.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC