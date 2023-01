Un sábado de verano por la noche. Mientras medio Lima huye a las playas del sur para disfrutar su segundo domingo de 2023, la otra mitad se puso la camiseta crema, se comió el terrible tráfico de la Av. Javier Prado y llegó al templo para la primera comunión merengue. Este sábado, con un Monumental repleto, se realizó la Noche Crema 2023, para muchos la mejor de las presentaciones en la historia de Universitario de Deportes.

La gran avenida Javier Prado Este es un festival de camisetas de la ‘U’. El pequeño que recibió como regalo de Navidad la nueva camiseta cuello v estilo que recuerda justamente a la casaquilla que lleva su padre, esa icónica crema marca Calvo, que marcó los años maravillosos del equipo en los noventa. Ambos de la mano caminando rumbo a una de las tribunas para competir y ser felices.

Urruti, quien se perdió casi todo el 2022, va por su revancha. / @photo.gec

Pero también están los enamorados que decidieron que su cita de este sábado iba a ser en el lugar que más gente reunió en Lima. No hay sillas ni mesas, tampoco mozos o alguna decoración romántica con alguna balada de fondo. De hecho, la única área verde a cien metros a la redonda es el campo de juego donde desfila todo aquel deportista que representa a la institución más ganadora del Perú.

Es la Noche Crema, el día en el que el hincha renueva sus votos y promete volver todas las fechas. El día en el que la ilusión revive y el fanático se entrega en cuerpo y alma en cada cantico. “Vamos cremas vamos que ganamos no paramos / este año hasta verte campeonar”, retumba el estadio.

El espectáculo previo al partido fue increíble. La presentación de los jugadores del equipo de futsal down, futsal y primer equipo femenino; los homenajes a ídolos como Eduardo Rey Muñoz, don Héctor Chumpitaz, José Luis Carranza y el recuerdo de Lolo Fernández, el más grande ídolo de la institución.

La nueva cara de Universitario para la presente temporada. / @photo.gec

Que en las tribunas hayan niños escuchando atentamente las palabras de Chumpitaz, u otros pidiéndole a sus papás sacarse una foto con el ‘Puma’, demuestra que la ‘U’ es más que un equipo de fútbol, es cultura general. Y los más pequeños van por el camino correcto.

El show de drones fue el plus de una noche inolvidable. Algo nunca antes visto en el fútbol peruano. Un juego tecnológico que sorprendió al hincha que antes había disfrutado con la cumbia de los Hermanos Yaipén y el rock argentino de la Mosca Tsé-Tsé. Artistas de lujo para un evento espectacular.

A sus 21 años, Piero Quispe es un indispensable en la escuadra crema. / @photo.gec





Piero, la noche es tuya

La hora de la verdad llegó con la presentación de cada uno de los futbolistas. Uno a uno empezaron a pasar ante la ovación de la hinchada. Piero Quispe rompió el aplausómetro con su ingreso. Tiene 21 años, es su tercera temporada, pero ya se metió a los hinchas en el bolsillo. Es la joya de la ‘U’ y por eso lo aman.

Horacio Calcaterra, con la ‘10′ en la espalda, también fue muy aplaudido. En cambio, Emanuel Herrera, con pasado en Cristal y Melgar, se llevó algunas pifias. El ‘9′ tendrá que ganarse a los hinchas con goles, no existe otra manera.

La ‘U’ de Compagnucci ya no es ese equipo sin variantes. Hay 13 nuevas caras y todos suman. El argentino llegó a mediados de 2022 y le encomendaron el proyecto para acabar con la sequía de títulos (desde 2013), por eso la presión se percibe desde el primer minuto. No importa si es un amistoso, para la ‘U’ todas son finales.

Las trepadas de Andy Polo serán de mucha utilidad en el equipo de Compagnucci. / @photo.gec

El rival, Aucas, vigente campeón ecuatoriano, lo sintió desde un inicio. Los cremas presionaron, no dejaron jugar y con el balón en posesión mostraron la idea que busca Compagnucci: ser pacientes para construir. Andy Polo, con pretemporada, es una locomotora por su lado, y Quispe, con Calcaterra y Murrugarra, al fin estuvo bien acompañado para hacer su juego.

La defensa de la ‘U’ es casi nueva. Solo queda el lateral izquierdo Nelson Cabanillas. Hugo Ancajima (lateral derecho) y los centrales Marco Saravia y Di Benedetto llegaron esta temporada. Pero parece que llevaran varios años juntos. Se comprenden casi a la perfección. De hecho, el portero José Carvallo casi no tuvo trabajo y el hincha en las gradas mostró su tranquilidad. Los equipos se arman de atrás hacia adelante, dicen los expertos.

Calcaterra no pudo cuajar una gran actuación: se fue expulsado. / @photo.gec

La falta de lucidez en ataque es la tarea pendiente. El hincha se quedó con ganas de desgarrar su garganta gritando un gol. Y los jugadores en el campo no pudieron ocultar su impotencia. No solo Horacio Calcaterra que se fue expulsado por doble amarilla, también Luis Urruti que en varias jugadas no pudo culminar bien.

La presión por los años sin títulos está, pero la ‘U’ de Compagnucci, con nuevos líderes de vestuario, parece tener otro semblante. En un club que quiere ser campeón todos los años no entra otra idea que verse celebrando en diciembre. El camino es largo, pero la ilusión demostró ayer estar intacta.