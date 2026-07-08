Universitario y Marathon presentan una camiseta hecha para sentir. Foto: Universitario
Universitario y Marathon presentan una camiseta hecha para sentir. Foto: Universitario
Por Redacción EC

Universitario de Deportes presentó una nueva camiseta oficial que busca transmitir un mensaje de inclusión a través del fútbol. La indumentaria incorpora detalles en sistema Braille como homenaje a los miles de hinchas con discapacidad visual que acompañan al club y viven cada partido con la misma pasión que el resto de hinchas.

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