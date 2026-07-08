Universitario de Deportes presentó una nueva camiseta oficial que busca transmitir un mensaje de inclusión a través del fútbol. La indumentaria incorpora detalles en sistema Braille como homenaje a los miles de hinchas con discapacidad visual que acompañan al club y viven cada partido con la misma pasión que el resto de hinchas.

El lanzamiento llega en la antesala del Torneo Clausura y forma parte de una iniciativa que busca demostrar que el fútbol no solo se observa desde las tribunas o frente a una pantalla, sino que también se escucha, se vive y, sobre todo, se siente.

Universitario y Marathon lanzaron una nueva camiseta con detalles en sistema Braille para rendir homenaje a los hinchas con discapacidad visual. Foto: Universitario

Una camiseta que rinde homenaje a los hinchas con discapacidad visual

La principal innovación de esta edición es la incorporación de detalles en sistema Braille, un elemento que convierte la camiseta en un reconocimiento a los aficionados con discapacidad visual y refuerza el compromiso del club con una hinchada diversa e inclusiva.

Con esta propuesta, Universitario reafirma una línea de trabajo que ha desarrollado en los últimos años, utilizando sus camisetas para impulsar causas que trascienden el ámbito deportivo y generan un impacto social.

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Les presentamos nuestra nueva camiseta, en honor a nuestros hinchas que VIVEN la pasión POR EL MÁS GRANDE de una forma única.



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El diseño apuesta por la inclusión sin perder la identidad crema

Además del sistema Braille, la camiseta mantiene la identidad tradicional de Universitario con un tono cálido que combina con el clásico color crema del club. La propuesta busca transmitir que la pasión por la ‘U’ no depende de la vista, sino del sentimiento que une a miles de aficionados en cada partido.

De esta manera, el diseño combina innovación, identidad e inclusión en una misma prenda.

Tecnología HIDROTEC para el rendimiento deportivo

La nueva camiseta fue confeccionada con tecnología HIDROTEC, desarrollada para ofrecer mayor frescura, ligereza y comodidad durante la práctica deportiva. Con ello, Marathon complementa el mensaje de inclusión con características técnicas orientadas al alto rendimiento, tanto para futbolistas como para aficionados.

¿Cuándo y dónde comprar la nueva camiseta de Universitario?

La nueva camiseta de Universitario está disponible desde este 8 de julio en la tienda virtual de Marathon y en todos sus establecimientos a nivel nacional.

Los precios oficiales son los siguientes:

Camiseta de hombre versión jugador: S/ 299

Camiseta manga larga hombre versión estadio: S/ 249

Camiseta hombre versión estadio: S/ 229

Camiseta mujer: S/ 229

Camiseta niño: S/ 179

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