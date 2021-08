Los argentinos, tan aficionados a los melodramas, hablan de la película de Martín Palermo para referirse a los hechos más importantes en la vida del goleador que hoy es una de las opciones más fuertes para dirigir a Universitario de Deportes tras la salida de Ángel Comizzo. Este es un repaso de ese filme. Si quieren, una sinopsis de su carrera.

-EL DEBUT-

El 5 de julio de 1992 apareció en Estudiantes de La Plata un chico pelucón, alto y torpe que tardó casi un año en convertir su primer tanto. Ese ‘pibe’ era Martín Palermo. Lo quisieron tan poco en sus inicios que ni cuando el ‘Pincha’ estaba en Segunda fue titular y sus técnicos le llegaron a decir que solo servía “para cortar el pasto”. Aburrido de la situación, casi se va cedido a San Martín de Tucumán, pero el club consideraba que no valía los 20 mil dólares que pedía el equipo platense. Felizmente no se fue: al poco tiempo, con Estudiantes ya en Primera, asumió la dirección el ‘profe’ Córdoba, que lo puso de titular y lanzó una frase que lo define: “¿Vos querés buscarle la explicación a Martín Palermo? No se la busqués. Ni por la estadística, ni por los goles, ni por la técnica, ni por todo lo que evolucionó como jugador. Buscásela en la mente y en el alma, buscásela en el corazón, buscásela en la familia”.

Palermo disputó 99 partidos y convirtió 36 goles.

Palermo es ídolo de Boca Juniors pero Estudiantes fue el equipo de toda su vida. (Foto: Archivo Palermo).

MIRA TAMBIÉN: Martín Palermo es firme candidato para dirigir a Universitario

LA PENA MÁXIMA

Si Martín Palermo es un ejemplo de cómo definir (entendiéndose eso como darle al balón de maneras casi inverosímiles para que la pelota entre al arco), también podría escribir un libro dando consejos de las formas en las que no se debería disparar un penal. El 4 de julio de 1999 la selección argentina jugaba con Colombia en Luque, por la Copa América de Paraguay, y el buen Martín pasó a la historia al errar tres disparos desde los doce pasos: uno al palo, otro a las nubes y el tercero, se lo regaló a Calero. “Quería que me comiera la tierra. Fue el partido más difícil de superar”, dijo Palermo años después.

El 4 de julio de 1999, Martín Palermo falló tres penales con la selección argentina es un mismo partido. Uno de los hechos más anecdóticos que nos ha entregado la historia del fútbol mundial. (Vídeo:Youtube-Foto: AFP)

-DOLOROSA CELEBRACIÓN-

Acostumbrado a las desmesuradas celebraciones, Martín Palermo se llevó una de los sustos más grandes de su carrera al festejar un gol. El 2001 le marcó al Levante, cuando jugaba por el Villarreal y fue hasta la tribuna. Sus compañeros se le tiraron encima y una veintena de hinchas también. Una valla de protección cedió y el peso de toda esa gente acabó encima de su pierna, fracturándole la tibia y el peroné. Lo que no se quebró nunca fue su voluntad.

-EL HOMBRE RÉCORD-

El 1 de marzo del 2009 Martín Palermo le metió un gol a huracán y sumó 195 tantos en su cuenta personal como boquense. Superó a una leyenda como fue Pancho Varallo. En esa lista aparecen goles inverosímiles, como el número 100, que anotó a Colón con el ligamento cruzado roto, o el que marcó en un clásico ante River, sosteniéndose del palo para poder cabecear. Un año después de marcar el tanto, el ‘Titán’ fue al velorio del ídolo de Boca que lo precedió. Par de grandes.

Martín Palermo, el máximo anotador de Boca Juniors en la historia, celebra un gol ante River Plate el 23 de marzo de 2006. (Foto: AFP)

-LO ÚNICO QUE LE FALTABA-

Optimista del gol, Palermo nunca negó la posibilidad de ir a un Mundial. Aunque la primera impresión al ver la nómina de Argentina para Sudáfrica 2010 era que Maradona estaba loco, pero dentro de todos los desvaríos del DT, hubo algo que resultó maravilloso: llevó a un ‘Titán’ de 36 años para que debute en el torneo y marque ante Grecia su único tanto en la Copa del Mundo. Fue el 22 de junio, fecha marcada para todos los devotos de (San) Martín.

Martín Palermo cumplió el sueño de marcar un gol en un Mundial. (Foto: AFP).

Martín Palermo celebrando junto a Maradona. (Foto: AFP).

MÁS EN DT

- Ángel Comizzo dejó Universitario: cuánto dura un técnico en la ‘U desde que llegaron las administraciones concursales

- Sebastian Battaglia: el día que el nuevo técnico de Boca Juniors sufrió a Vargas y Zambrano

- Ángel David Comizzo se va de la ‘U’: el ex arquero que nunca pudo atajar las polémicas [PERFIL]

- ¿Es posible ser hincha en el Perú del Barcelona o del PSG? | OPINIÓN