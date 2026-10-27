El polémico gol de Alianza Lima ante CD Moquegua generó reclamos por parte del conjunto moqueguano. El arquero Carlos Grados rompió su silencio y cuestionó la decisión de la terna arbitral, al sostener que el balón no habría cruzado por completo la línea de meta. Además, expresó su molestia por la falta de una revisión mediante el videoarbitraje (VAR).

En conversación con el programa ‘Fútbol como cancha’, el guardameta explicó su interpretación de la jugada y relató el intercambio que mantuvo con el árbitro principal, Edwin Ordóñez, tras la anotación blanquiazul.

Carlos Grados cuestiona el gol de Alianza Lima

Grados defendió su posición al señalar que su brazo se encontraba sobre la línea de meta cuando se produjo la acción. Para el arquero, la pelota no habría ingresado por completo, por lo que consideró que la decisión arbitral debió ser revisada.

“La pelota no entra completa, mi brazo está en la línea. Lo que más molesta es que el VAR no intervenga, sinceramente no creo que haya entrado”, manifestó el guardameta durante la entrevista.

El futbolista también contó que conversó con Ordóñez después del gol. Según su versión, el juez principal justificó la decisión al indicar que el asistente había señalado la anotación con convicción.

El reclamo de CD Moquegua tras gol de Alianza Lima: arquero denuncia problemas con el VAR. Foto: Instagram

Sin embargo, Grados cuestionó ese argumento y sostuvo que la perspectiva del asistente no permitía determinar con certeza si el balón había cruzado completamente la línea de meta.

Grados critica las cámaras disponibles para el VAR

El reclamo del arquero no se limitó a la decisión de los árbitros. También apuntó a las limitaciones técnicas del sistema de videoarbitraje, al considerar que la cantidad de cámaras disponibles no permitía resolver con claridad una jugada tan ajustada.

“Lo que molesta es que no puede ser posible que solo hayan tres cámaras y no puedan ayudar al árbitro. Le pedimos que vaya a ver la jugada y no lo hizo”, sentenció Grados.

🔴 #EnVivo | Carlos Grados: “La pelota no entra completa, mi brazo está en la línea. Lo que más molesta es que el VAR no intervenga, sinceramente no creo que haya entrado”. https://t.co/1Nee5TEvoA — Fútbol Como Cancha - Oficial (@RPPDeportes) October 26, 2026

El guardameta expresó así su disconformidad con la negativa del árbitro a revisar la acción en el monitor ubicado a pie de campo. Desde su perspectiva, una comprobación adicional habría permitido evaluar mejor la trayectoria del balón y despejar las dudas sobre la anotación.

La controversia volvió a poner en discusión la importancia de contar con imágenes suficientes para resolver jugadas milimétricas, especialmente cuando una decisión puede influir directamente en el resultado de un encuentro.

¿Por qué se demoró el inicio del segundo tiempo?

Grados también reveló que el sistema de videoarbitraje habría presentado problemas técnicos antes del comienzo de la segunda mitad. De acuerdo con su relato, esa situación retrasó la reanudación del compromiso y generó incertidumbre entre los futbolistas.

“El inicio del segundo tiempo se demoró porque el VAR no estaba funcionando, eso nos comentaron. Si seguía así, íbamos a jugar sin VAR. Pasados unos minutos, el árbitro nos dijo que había vuelto a funcionar”, concluyó el arquero.

Sus declaraciones añadieron otro elemento a la polémica por el gol de Alianza Lima. Mientras el guardameta insiste en que el balón no cruzó por completo la línea, sus cuestionamientos se centran tanto en el criterio arbitral como en las condiciones técnicas para revisar la jugada.

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