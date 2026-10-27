El reclamo de CD Moquegua tras gol de Alianza Lima: arquero denuncia problemas con el VAR. Foto: Instagram
El reclamo de CD Moquegua tras gol de Alianza Lima: arquero denuncia problemas con el VAR. Foto: Instagram
Por Redacción EC

El polémico gol de Alianza Lima ante CD Moquegua generó reclamos por parte del conjunto moqueguano. El arquero Carlos Grados rompió su silencio y cuestionó la decisión de la terna arbitral, al sostener que el balón no habría cruzado por completo la línea de meta. Además, expresó su molestia por la falta de una revisión mediante el videoarbitraje (VAR).

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