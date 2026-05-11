Universitario de Deportes anunció una nueva edición de ‘La Ruta de Lolo’, el tradicional peregrinaje que rinde homenaje a Teodoro ‘Lolo’ Fernández, máximo ídolo en la historia del club crema.

La actividad se realizará el próximo domingo 17 de mayo en la histórica Hacienda Hualcará, ubicada en Cañete, lugar natal de la leyenda merengue. El evento contará con la participación de hinchas que viajarán para recordar las hazañas y legado de una de las máximas figuras del fútbol peruano.

El club crema invita a sus hinchas a participar

A través de sus plataformas oficiales, Universitario invitó a toda su hinchada a ser parte de esta jornada especial dedicada a ‘Papá Lolo’, símbolo eterno de la institución.

“Celebremos y recordemos las hazañas de nuestro ídolo máximo en una nueva edición de ‘La Ruta de Lolo’”, señaló el club en el anuncio difundido junto a la imagen promocional del evento.

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🫂 Celebremos y recordemos las hazañas de nuestro ídolo máximo en una nueva edición de 'La ruta de Lolo'.



🙌 Este domingo 17 de mayo, sé parte del homenaje a Papá Lolo en su natal hacienda Hualcará, Cañete.… pic.twitter.com/H7B1UY2821 — Universitario (@Universitario) May 9, 2026

Hacienda Hualcará será escenario del peregrinaje crema

El homenaje se desarrollará en la Hacienda Hualcará, en Cañete, lugar estrechamente ligado a la historia de Lolo Fernández. La actividad se ha convertido en una tradición para miles de aficionados cremas que cada año participan del recorrido para honrar la memoria del exfutbolista.

Teodoro Fernández Meyzán, conocido popularmente como ‘Lolo’ Fernández, es considerado el máximo referente histórico de Universitario de Deportes y uno de los futbolistas más importantes del Perú. Su legado permanece vigente entre generaciones de hinchas cremas, quienes continúan recordando sus títulos, goles y fidelidad al club estudiantil.

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