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Las mejores postales de 'La Ruta de Lolo', evento conmemorativo por el natalicio de 'Lolo' Fernández, ídolo de Universitario. (Foto: Roy Galdos / Depor)
Las mejores postales de 'La Ruta de Lolo', evento conmemorativo por el natalicio de 'Lolo' Fernández, ídolo de Universitario. (Foto: Roy Galdos / Depor)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes anunció una nueva edición de ‘La Ruta de Lolo’, el tradicional peregrinaje que rinde homenaje a Teodoro ‘Lolo’ Fernández, máximo ídolo en la historia del club crema.

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