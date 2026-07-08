Por Christian Cruz Valdivia

Miguel Ángel toma ocho pastillas antes de saltar al campo de juego. Entrena los lunes, miércoles y viernes en la explanada sur del Estadio Nacional con la Selección Peruana de Futsal de Salud Mental y, además de luchar contra la ansiedad y depresión, ahora también batalla para representar al Perú en un certamen internacional.

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