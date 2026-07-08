Miguel Ángel toma ocho pastillas antes de saltar al campo de juego. Entrena los lunes, miércoles y viernes en la explanada sur del Estadio Nacional con la Selección Peruana de Futsal de Salud Mental y, además de luchar contra la ansiedad y depresión, ahora también batalla para representar al Perú en un certamen internacional.

Juega de defensa y forma parte del equipo nacional que se prepara para viajar en octubre al campeonato de futsal que se realizará por el Día Internacional de la Salud Mental, pero para ello deben ganar un complicado partido: recaudar el presupuesto para que la delegación pueda representar al Perú en dicha competencia.

“Somos un equipo formado por pacientes psiquiátricos que a pesar de eso buscamos darles un sentido a nuestras vidas”, nos comenta Miguel Ángel. El equipo está formado por un 70% de pacientes del Larco Herrera y un 30% del Noguchi. Son pacientes con retraso mental, esquizofrenia y otras enfermedades certificadas, “Tenemos nuestro carnet de Conadis, nuestro carnet amarillo y creemos en nosotros, en nuestro talento”, asegura Miguel Ángel.

Ellos entrenan en el Nacional bajo la conducción de los doctores Óscar Oré, José López Rodan y Renato López, y suelen competir en algunos torneos que se organizan en la ciudad. El IPD los apoya con los doctores y les brinda el Nacional para los entrenamientos.

Para armar esta selección se hizo una convocatoria a inicios de año y se formó un grupo de hasta 50 futsaleros. Luego de un proceso selectivo, quedaron 14 jugadores que quieren vestirse de blanquirrojo en el torneo por el Día Internacional de la Salud Mental.

Selección peruana de futsal de Salud Mental

Requieren un presupuesto que sobrepasa los 60 mil soles, y para ello han programado una serie de actividades para poder recaudar fondos. Este sábado 11 de julio se realizará un campeonato relámpago de Fútbol 5 en Ventanilla y el próximo sábado 18 harán una pollada para llevar en el Nacional.

“Ya hemos realizado otras polladas y hemos salido con nuestras latitas a la calle”, cuenta Miguel Ángel, quien juega de defensa en el equipo. “La Municipalidad de Ventanilla ha tenido a bien apoyarnos con el campo y los premios para el torneo que es libre. Nosotros vamos a participar también”, agrega. El certamen se realizará en el Campo Deportivo Guadalupe de Pachacutec, en Ventanilla.

El objetivo va más allá de alcanzar la cifra económica, también buscan visualizar la Salud Mental en el Perú y que se sepa que existe un equipo de futsal que nos representa. Ya en el Mundial de Italia en el 2018 se ubicaron en el segundo lugar. Ahora buscan seguir dejando en alto los colores patrios y sentir que avanzan con cada tratamiento.

Selección peruana de futsal de Salud Mental

Selección peruana de futsal de Salud Mental

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