La selección peruana Sub 17 tuvo una jornada positiva en medio de su preparación al imponerse por 6-0 ante Trinidad y Tobago, en un partido amistoso internacional disputado en el Complejo Ciudad del Fútbol de Punta Hermosa.

El equipo nacional resolvió el encuentro con una ráfaga de goles durante el primer tiempo, evidenciando intensidad y buen trato de balón. Robinho Ormeño abrió el marcador a los 19 minutos, y luego ampliaron la ventaja Carlos Alvarado (35’), Eystin Córdova (38’), Sebastián Ortega (39’) y Ángel Villalta (42’). El cierre de la goleada llegó en la segunda mitad con el tanto de Paolo García (88’).

Bajo la conducción de Renzo Revoredo, la Bicolor Sub 17 continúa afinando detalles tácticos y evaluando alternativas de cara al Sudamericano Sub 17, torneo que se jugará en el mes de abril y que representa uno de los principales objetivos del año para la categoría.

Ambas selecciones volverán a enfrentarse este viernes 30 de enero, desde las 9:30 a.m., en un nuevo amistoso que se disputará en la Videna.

En el primer encuentro, Perú formó con Mateo Tassara en el arco; Alessandro Marsano, Carlos Altez, Fabio Vásquez y Sebastián Ortega en defensa; Robinho Ormeño, Zen Isminio y Ángel Villalta en el mediocampo; y Sandro Cometivos y Carlos Alvarado en el ataque.