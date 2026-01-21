Cienciano y Bolívar animarán la “Tarde del Rojo Imperial” en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Cienciano del Cusco vivirá una jornada especial este domingo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, cuando reciba a Bolívar de La Paz en la denominada “Tarde del Rojo Imperial”, un evento que combina fútbol, música y sentimiento andino. El partido está programado para las 3:00 p.m. Y se espera que la hinchada cusqueña asista para ver a sus principales figuras.

El club cusqueño busca convertir este encuentro en una verdadera fiesta para su hinchada, apelando a la identidad que lo llevó a ser protagonista del fútbol sudamericano y a escribir páginas históricas en la Copa Sudamericana y la Recopa.

La presencia de Pueblo Andino, junto a su embajador Jesús Garay, le dará un marco cultural a la previa del partido, reforzando el vínculo entre el equipo y la ciudad. En Cusco, el fútbol se vive como una extensión de la tradición y Cienciano representa ese orgullo regional que trasciende generaciones. Por eso, la “Tarde del Rojo Imperial” no será solo un amistoso internacional, sino una puesta en escena de lo que significa el club para su gente: pasión, memoria y pertenencia.

Los principales fichajes de Cienciano para esta temporada son: Neri Bandeira, Marco Huaman, Álvaro Rojas, Matías Succar, Henry Caparó, Gerson Barreto, quienes trabajan con el profesor Horacio Melgarejo.

El duelo ante Bolívar, uno de los equipos más representativos de Bolivia, servirá además como una prueba de nivel para el plantel imperial, que apunta a consolidar su funcionamiento y a ilusionar a su hinchada de cara a los desafíos de la temporada. Con tribunas que prometen buen marco de público y un ambiente festivo, el Inca Garcilaso volverá a ser escenario de una tarde en la que el rojo, el himno y la emoción serán protagonistas.