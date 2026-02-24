A través de sus redes sociales, Universitario informó que más de 35 mil hinchas ya aseguraron su presencia para el compromiso de este domingo frente a FC Cajamarca, en lo que promete ser una verdadera fiesta merengue.

“Se viene la hinchada merengue. Ya son más de 35 mil los cremas confirmados, entre tribunas y palcos, para nuestro partido de este domingo ante Cajamarca F.C.”, publicó el club en sus plataformas oficiales.

La expectativa crece con el correr de las horas y todo apunta a que el estadio Monumental lucirá un gran marco de público.

El respaldo de la hinchada ha sido una constante en las últimas temporadas, convirtiendo el recinto de Ate en una plaza complicada para cualquier rival.

Con este respaldo masivo, la ‘U’ sigue buscando hacerse fuerte en casa como lo viene haciendo partido a partido.