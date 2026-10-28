Franco Velazco rompe el silencio sobre el cierre de temporada de Universitario. Foto: X/@JaxLatinMedia
Franco Velazco rompe el silencio sobre el cierre de temporada de Universitario. Foto: X/@JaxLatinMedia
Por Redacción EC

El administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco, destacó la fe y la historia de lucha del club durante el homenaje al Señor de los Milagros, actividad con la que la institución crema cerró sus celebraciones de octubre.

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