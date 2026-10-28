El administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco, destacó la fe y la historia de lucha del club durante el homenaje al Señor de los Milagros, actividad con la que la institución crema cerró sus celebraciones de octubre.

En declaraciones durante la ceremonia, también se refirió a las aspiraciones del equipo para el tramo final del campeonato y a la importancia de mantener la confianza en la posibilidad de alcanzar sus objetivos deportivos.

Velazco remarcó que Universitario afronta una etapa decisiva de la temporada, en la que los resultados de otros equipos también pueden influir en la definición del torneo. Sin embargo, subrayó que el conjunto merengue conserva una ventaja importante en la lucha por sus metas: depender de sus propios resultados.

Universitario y su homenaje al Señor de los Milagros

Durante la ceremonia religiosa, Velazco resaltó la devoción de los hinchas y el significado del homenaje para la institución.

“La U vive así su devoción, su fe, su amor al Señor de los Milagros, y bueno, con este homenaje estamos cerrando nuestras actividades del mes de octubre”, expresó el administrador crema.

Franco Velazco rompe el silencio sobre el cierre de temporada de Universitario. Foto: X/@JaxLatinMedia

Asimismo, explicó que la institución elevó un pedido especial por la salud de las personas, las familias y los integrantes de la comunidad merengue.

“Pedido especial, en realidad, por la salud, por nuestros enfermos, por nuestras familias, por nuestros hinchas, nuestros socios, y bueno, y claro, por los objetivos de fin de año”, agregó.

Franco Velazco sobre el cierre del campeonato: “La U depende de sí misma”

Consultado sobre las posibilidades de Universitario en la recta final del torneo, Velazco reconoció que el margen de maniobra es reducido y que el equipo debe estar atento a los resultados de sus rivales.

“Estamos por disputar las finales que hemos dicho que restan campeonato, en realidad no, no hay ya, hay poca maniobrabilidad, en realidad, creo que todos los equipos estamos en la misma situación, hay que esperar resultados, y lo más importante, como tú mencionas, es que la U depende de sí misma”, sostuvo.

Con estas declaraciones, el administrador dejó en claro que el club mantiene la expectativa de alcanzar sus objetivos deportivos, aunque sabe que el desenlace del campeonato dependerá de lo que ocurra en las jornadas restantes.

Durante la conversación, Velazco también fue consultado sobre el momento en que se tomó la decisión relacionada con el comando técnico y sobre el impacto que tuvo el cambio en el equipo.

Gianluca Lapadula celebra su sexto tanto con la camiseta de Universitario. (Fotos:Jesús Saucedo/@photo.gec)

El administrador explicó que la institución consideró necesario realizar un ajuste tanto en el aspecto futbolístico como en el anímico para afrontar el tramo decisivo de la temporada.

“Tuvimos que tomar una decisión en el momento indicado, teníamos que, digamos, dar un viro al equipo, no solamente en la parte táctica deportiva, sino también en la parte anímica, y esa inyección que tú señalas creo que ha sido importante para que podamos retomar el camino, y bueno, esperemos a fin de año que nos depara el término de campeonato”, manifestó.

Velazco consideró que la reacción del plantel después de esa decisión puede ser importante para las aspiraciones del equipo. No obstante, evitó anticipar cómo terminará la temporada y señaló que habrá que esperar el desenlace del campeonato.

“Venimos con fuerza”: el mensaje de Franco Velazco sobre la garra crema

Finalmente, el administrador de Universitario destacó la capacidad del club para competir incluso cuando debe remontar posiciones y afrontar escenarios complicados.

“Bueno, creo que nuestra historia dice que nosotros venimos atrás, venimos con fuerza, venimos con garra, peleamos hasta el último minuto, y creo que este año, duro, difícil para nosotros, no ha sido la excepción”, afirmó.

VIDEO RECOMENDADO