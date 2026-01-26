Luego del evento de presentación de Universitario de Deportes denominado la ‘Noche Crema 2026′, Edison Flores utilizó sus redes sociales para dirigirse a la hinchada con un mensaje cargado de emoción, gratitud y sentido de pertenencia.

El ‘Orejas’ comenzó agradeciendo por un momento especial en su vida, al señalar la alegría que significó ver por primera vez juntas a sus hijas, un hecho que calificó como inolvidable.

“Gracias por qué? Gracias por la alegría y emoción de ver por primera vez a mis hijas juntas. Es especial”, expresó.

Asimismo, Flores valoró la confianza del club y el respaldo de los hinchas por un año más defendiendo la camiseta crema.

El futbolista también dejó una reflexión sobre los momentos difíciles y los aprendizajes que estos dejan. “La vida cambia, los golpes llegan y en el silencio entiendes quiénes somos realmente. Quiénes quedan y quiénes se van”, escribió en alusión a sus compañeros que ya no están en el club.

Finalmente, Flores cerró su mensaje con una frase que resume su sentir hacia Universitario: “La ‘U’ es una familia. Es mi familia. Se lucha hasta el final”. Con ello, el referente crema llamó a la unidad y expresó su deseo de que el 2026 sea un gran año para el club y su hinchada.