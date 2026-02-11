La ‘U’ va calentando el Monumental con más de 40 mil entradas vendidas para duelo ante Cienciano

Universitario de Deportes apunta a vivir una verdadera fiesta en el estadio Monumental cuando reciba a Cienciano por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026, con una respuesta masiva de su hinchada.

A través de sus redes sociales, el club crema informó que más de 40 mil aficionados ya aseguraron su presencia en el coloso de Ate, entre entradas de tribunas y palcos, reflejando el gran respaldo popular que viene acompañando al equipo en este arranque de campeonato.

El encuentro ante el cuadro cusqueño se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por la importancia deportiva, sino también por el marco que promete el Monumental, donde la ‘U’ buscará imponer su localía y seguir sumando en el Apertura.

A este ambiente de expectativa se sumaron las palabras del delantero Sekou Gassama, quien hizo un llamado directo a la hinchada para acompañar al equipo este viernes.

“Cremas, los esperamos este viernes para nuestro partido en el Monumental, porque juntos somos más fuertes”, expresó en un video para la afición.

El encuentro se jugará este viernes 14 a las 8:30pm en el Estadio Monumental de Ate.