La posibilidad de que LaLiga participe en la modernización de estadios en Perú quedó planteada durante SportBiz Perú | Rímac 2026, evento que reunió en Lima a destacados referentes del deporte y los negocios. Juan R. Mejía, delegado de LaLiga para Colombia, Ecuador y Venezuela, contó que la organización española viene buscando nuevas formas de conectarse con audiencias de esta parte del mundo.

“LaLiga, puntualmente, vamos buscando diferentes maneras de conectar. Incluso, la próxima semana estaré en Medellín con un equipo de infraestructura, porque estamos asesorando la remodelación de uno de los estadios más importantes de Colombia”, sostuvo Mejía en el panel que compartió con Miguel Villegas, editor de Deporte Total de El Comercio, y André Genit, gerente comercial y de marketing de la Liga 1.

Mejía agregó: “Nosotros hemos estado involucrados en más de 220 estadios en Europa y estamos empezando a abrir mercado en Latinoamérica. Ya empezamos con Medellín”. El caso colombiano representa así uno de los primeros proyectos de esta nueva etapa, que podría extenderse posteriormente a otros países de la región.

¿Y existe la posibilidad de que ese trabajo llegue al Perú? La respuesta del delegado dejó abierta esa puerta. “Esperemos que sí. Abordamos al presidente del IPD, le mostramos esta intención y nuestra idea sí es poder empezar a actuar”, manifestó Mejía, quien confirmó que LaLiga ya presentó ante el Instituto Peruano del Deporte su interés en desarrollar iniciativas en el país.

Por ahora, no se ha anunciado un estadio peruano específico ni un proyecto concreto de remodelación, pero el acercamiento con el IPD representa un primer paso. Perú aparece como uno de los mercados donde la organización española buscaría ampliar su presencia.

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