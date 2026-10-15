¿LaLiga modernizará estadios en Perú? Esto dijo su delegado sobre un posible proyecto con el IPD. (Foto: GEC)
¿LaLiga modernizará estadios en Perú? Esto dijo su delegado sobre un posible proyecto con el IPD. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La posibilidad de que LaLiga participe en la modernización de estadios en Perú quedó planteada durante SportBiz Perú | Rímac 2026, evento que reunió en Lima a destacados referentes del deporte y los negocios. Juan R. Mejía, delegado de LaLiga para Colombia, Ecuador y Venezuela, contó que la organización española viene buscando nuevas formas de conectarse con audiencias de esta parte del mundo.

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