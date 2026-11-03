El histórico periodista deportivo y figura emblemática de Alianza Lima, Eduardo ‘Lalo’ Archimbaud García recibió una distinción particular por parte del club de sus amores: el primer ‘Aliancista de honor’.

La voz oficial del estadio Alejandro Villanueva se sinceró sobre el reconocimiento entregado por la institución en la cual trabaja hace más de 25 años: “Desde que estuve en el vientre de mi madre Rosita y en gran parte por mi papá Roberto, soy aliancista como toda mi familia en el Perú y en el extranjero”.

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Acompañado de su hijo Jean Pierre Archimbaud, le fue entregado una placa que lo destaca como el primer ‘Aliancista de honor’, por su “legado y trayectoria” al lado del club, previo al duelo ante Cienciano por la fecha 15 del Torneo Clausura.

El popular ‘Chocherita’ agradeció a los encargados del homenaje y contó sobre sus extensos 55 años de trayectoria, en la que ha destacado como una de las voces más importantes del fútbol nacional, tras su paso por varios diarios, canales de televisión y de radio.

“Soy un hombre feliz, rodeado de mi familia, de tanta gente que quiero y también me quiere, siempre con respeto, con sencillez, con humildad”, agregó hacia el final de la entrevista para L1 Max.

Más de 25 años en la institución

Aunque empezó como maestro de ceremonias en la institución, el ‘tío Lalo’ no tardó en convertirse en la voz que retumba en todos los partidos de Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

En lo personal, el ‘Chocherita’ ha representado a la prensa peruana cubriendo 5 Mundiales de Fútbol, 8 Copas América, además de innumerables ediciones de Copa Libertadores y Sudamericana.

Los próximos partidos de Alianza Lima en el Clausura

Por la fecha 16, Alianza Lima visitará a Chankas en el estadio Los Chankas de Andahuaylas el próximo domingo 8 de noviembre (1 p. m.).

En la jornada 17, la última del torneo corto, los ‘Blanquiazules’ reciben a FC Cajamarca en La Victoria el domingo 22 de noviembre (hora por confirmar), a la espera de saber si se coronará como campeón peruano 2026 o conocerá a su rival de los play-off.

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