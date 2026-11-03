El periodista deportivo Eduardo 'Lalo' Archimbaud fue homenajeado por Alianza Lima como el primer 'Aliancista de honor' en el estadio Alejandro Villanueva, el 3 de noviembre de 2026. (Capturas de X @L1MAX_)
El periodista deportivo Eduardo 'Lalo' Archimbaud fue homenajeado por Alianza Lima como el primer 'Aliancista de honor' en el estadio Alejandro Villanueva, el 3 de noviembre de 2026. (Capturas de X @L1MAX_)
Por Redacción EC

El histórico periodista deportivo y figura emblemática de Alianza Lima, Eduardo ‘Lalo’ Archimbaud García recibió una distinción particular por parte del club de sus amores: el primer ‘Aliancista de honor’.

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