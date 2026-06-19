Gianluca Lapadula ya está en Lima para firmar contrato con Universitario de Deportes y Antonio García Pye, gerente deportivo del club, dio mayores detalles sobre el vínculo.

El exdelantero del Spezia, de la Serie C de Italia, luchará por el titularato en el conjunto ‘crema’ ante Álex Valera. De esta manera, el club confía en aumentar el rendimiento del plantel de cara al segundo semestre del año.

“Las expectativas sobre la llegada de Gianluca Lapadula son las mejores. Todos sabemos lo que puede dar. Vamos a dejar que cumpla con sus objetivos. Son 18 meses de contrato desde el inicio. Para los que dicen que llega tarde, no llega tarde, llega temprano, porque el semestre empieza en junio o julio”, indicó García Pye.

“A mí me gusta ser muy discreto en ese tema porque hasta que no tengo una firma o un compromiso cerrado prefiero esperar. Cada vez que se filtra algo no es por hacernos los misteriosos, sino porque las negociaciones se complican. Empiezan a aparecer nuevas exigencias, no de los jugadores, sino de sus representantes o de los clubes a los que pertenecen. Por eso tratamos de manejar todo con cautela”, finalizó.