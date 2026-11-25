La definición de la Liga 1 entra en su momento decisivo. Alianza Lima ya hizo su parte: ganó el Torneo Apertura y terminó en el primer lugar de la tabla acumulada, por lo que espera rival en una eventual final nacional. Sport Huancayo (campeón del Clausura) y Universitario (segundo del acumulado) son los semifinalistas de los playoffs.

Un análisis elaborado por Salvador Cerna, analista táctico certificado en la Conmebol, a partir de los remates al arco y las ocasiones generadas y concedidas, ofrece una radiografía de los tres equipos. El estudio contempla tanto el comportamiento ofensivo como el defensivo, con una diferencia importante entre sus actuaciones de local y visitante.

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Las dos versiones del Alianza de Guede

El equipo de Pablo Guede presenta números que explican su regularidad durante la temporada. En Matute, Alianza Lima registra un promedio de 2,45 goles esperados (xG) por partido y remata desde una distancia media de 17 metros. Es una producción ofensiva que lo coloca entre los equipos más peligrosos cuando juega ante su gente.

Pero su principal argumento también aparece en defensa. En casa apenas concede 0.75 xG y permite 6.4 remates por encuentro, cifras que lo ubican como la mejor defensa local de la Liga 1 según el análisis.

En el inicio del Torneo Apertura, Alianza Lima venció 2-1 a Sport Huancayo en Huancayo. (Adrián Zorilla @photogec)

Fuera de Matute, el panorama cambia en ataque: sus remates llegan desde una distancia promedio de 21.3 metros. Sin embargo, defensivamente mantiene su fortaleza. Es el equipo que obliga a sus rivales a rematar desde más lejos, una señal de su capacidad para controlar los espacios.

El conjunto íntimo es el mejor equipo de llano jugando en altura: de diez partidos, logró cinco victorias y cinco empates. Es decir, el 67% de puntos obtenidos.

La U de Bustos está en la incertidumbre

Universitario, por su parte, tiene una propuesta ofensiva especialmente peligrosa en condición de local. El equipo de Bustos remata desde una distancia promedio de apenas 14.5 metros y genera 2.72 xG por partido, el registro más alto entre los cuatro candidatos. Es decir, no solo llega con frecuencia, sino que consigue hacerlo desde posiciones cercanas al arco.

El problema aparece cuando toca defender. En casa concede 1.16 xG por encuentro y recibe remates desde una distancia media de 18,8 metros. Sus cifras defensivas contrastan con las de Alianza y Huancayo.

La mayor interrogante está en su rendimiento como visitante. Universitario con Bustos apenas disputó tres partidos fuera de casa (dos en Trujillo y uno en Huancayo). Su visita al ‘Rojo Matador’ en la última fecha del Clausura, sin embargo, deja una gran incertidumbre: recibió cuatro goles y solo marcó uno.

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Huancayo y la altura

Sport Huancayo tiene una particularidad: aprovecha la altura para incrementar el volumen de sus remates. En casa dispara 21 veces por partido, aunque desde una distancia media de 19.6 metros. Su producción ofensiva se sostiene en la cantidad más que en la cercanía al arco. Ante la ‘U’ remató 14 veces, seis a portería, y marcó cuatro goles.

Defensivamente, sin embargo, es uno de los más sólidos como local: concede 0.91 xG y apenas 7.9 remates por encuentro. Fuera de casa pierde esa fortaleza y recibe 12.7 remates y 1.62 xG por partido. De hecho, según los números del estadístico Jesús Chirinos, el ‘Rojo Matador’ es el peor equipo de altura jugando en el llano: no ganó ningún partido, empató uno y perdió siete.

Alianza ya tiene asegurado su lugar en la definición, mientras que Universitario y Sport Huancayo se medirán en semifinales en busca de un cupo para la final.

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