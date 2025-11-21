Instantes previos al inicio del viaje del plantel de Universitario de Deportes hacia Andahuaylas, la tripulante de cabina tomó la palabra y se dirigió a los vigentes tricampeones nacionales.

Además, de reconocer su logro deportivo, compartió su amor por el club, el mismo que se extiende hasta su pequeña hija que envió también un mensaje a los cremas.

“Hoy teniéndolos aquí es un sentimiento que nace, crece y se hereda. En mi casa somos hinchas con fervor y mi hija fanática absoluta y socia adherente. Cuando se enteró que estaría en este vuelo, solo me dijo: ‘Mamá, recuerda decirles que son los más grandes’”, inició.

“Ustede son y seguirán siendo el único grande del Perú. Hoy están a bordo jugadores que llevan una camiseta que no pesa, late por su hinchada, por su historia y por los campeonatos”, añadió.

Al culminar las palabras, recibió el aplauso de reconocimiento por parte de todos los integrantes del plantel que escucharon atentamente a cada una de sus palabras.

Universitario se medirá este domingo, desde las 3:30 p.m., ante Los Chankas por la fecha final del Torneo Clausura, el mismo que ya ganaron.