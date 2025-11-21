Instantes previos al inicio del viaje del plantel de Universitario de Deportes hacia Andahuaylas, la tripulante de cabina tomó la palabra y se dirigió a los vigentes tricampeones nacionales.
LEE TAMBIÉN: Premios DT | Vota y participa por una TV
Además, de reconocer su logro deportivo, compartió su amor por el club, el mismo que se extiende hasta su pequeña hija que envió también un mensaje a los cremas.
Newsletter exclusivo para suscriptores
“Hoy teniéndolos aquí es un sentimiento que nace, crece y se hereda. En mi casa somos hinchas con fervor y mi hija fanática absoluta y socia adherente. Cuando se enteró que estaría en este vuelo, solo me dijo: ‘Mamá, recuerda decirles que son los más grandes’”, inició.
MIRA: Edison Flores respalda a Jairo Concha tras fuertes críticas: “Para mí, es un jugadorazo. Son sus primeros partidos en la selección, es normal”
“Ustede son y seguirán siendo el único grande del Perú. Hoy están a bordo jugadores que llevan una camiseta que no pesa, late por su hinchada, por su historia y por los campeonatos”, añadió.
Al culminar las palabras, recibió el aplauso de reconocimiento por parte de todos los integrantes del plantel que escucharon atentamente a cada una de sus palabras.
Universitario se medirá este domingo, desde las 3:30 p.m., ante Los Chankas por la fecha final del Torneo Clausura, el mismo que ya ganaron.
TE PUEDE INTERESAR
- La llamada de José Jerí y el “les ganamos hasta en canicas” de Ureña: la intimidad del vestuario crema tras el ‘Tri’ y la promesa de ir por la estrella 30
- El sorprendente caso Rivas y por qué Paraguay es una amenaza: Cómo juega la joya peruana de Tigre y qué dice su agente sobre su futuro
- “Somos la leyenda viva del fútbol”: Franco Velazco tras consagración de Universitario de Deportes
- ¡Rumbo a Lima! Conmebol destaca al Estadio Monumental por ser una vez más escenario de una final de Copa Libertadores
- La tierna dedicatoria de Jorge Fossati tras el tricampeonato de la ‘U’: “Un beso a mi señora”
Contenido sugerido
Contenido GEC