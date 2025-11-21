“En mi casa somos hinchas con fervor y mi hija fanática absoluta y socia adherente. Ustede son el único grande del Perú”, indicó.
Redacción EC
Redacción EC

Instantes previos al inicio del viaje del plantel de hacia Andahuaylas, la tripulante de cabina tomó la palabra y se dirigió a los vigentes tricampeones nacionales.

Además, de reconocer su logro deportivo, compartió su amor por el club, el mismo que se extiende hasta su pequeña hija que envió también un mensaje a los cremas.

Jasson Curi Chang

“Hoy teniéndolos aquí es un sentimiento que nace, crece y se hereda. En mi casa somos hinchas con fervor y mi hija fanática absoluta y socia adherente. Cuando se enteró que estaría en este vuelo, solo me dijo: ‘Mamá, recuerda decirles que son los más grandes’”, inició.

“Ustede son y seguirán siendo el único grande del Perú. Hoy están a bordo jugadores que llevan una camiseta que no pesa, late por su hinchada, por su historia y por los campeonatos”, añadió.

Al culminar las palabras, recibió el aplauso de reconocimiento por parte de todos los integrantes del plantel que escucharon atentamente a cada una de sus palabras.

Universitario se medirá este domingo, desde las 3:30 p.m., ante Los Chankas por la fecha final del Torneo Clausura, el mismo que ya ganaron.

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

