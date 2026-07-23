El entrenador de Cienciano, Horacio Melgarejo, volvió a generar controversia en el fútbol peruano tras sus declaraciones luego de un reciente partido por la Copa Sudamericana. El estratega argentino utilizó frases particulares para referirse a la actitud de sus dirigidos y la forma en que deben afrontar este tipo de competencias internacionales.

“Los tacos altos hay que dejarlos para la discoteca”

Durante la conferencia de prensa, Melgarejo fue contundente al explicar lo que, según él, le faltó a su equipo en el duelo. “Esta clase de partido, esta competición tenemos que jugarlo con los dientes apretados. Los tacos altos hay que dejarlos para la discoteca…”, señaló, en clara referencia a la intensidad que exige el torneo.

Además, comparó el carácter competitivo de otros países sudamericanos: “Los equipos argentinos o uruguayos pueden estar un año sin jugar, pero a la hora de competir, compiten. Y eso nosotros lo tenemos que saber”, agregó, generando debate entre hinchas y analistas.

😳 “TACOS ALTOS PARA LAS QUINCEAÑERAS”



😳 “ASUSTAR, ME ASUSTABA YO CUANDO ME LEVANTABA AL BAÑO DE MADRUGADA Y VEÍA A MI SUEGRA”



🎙️ Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, a su manera luego del 0-2 con Lanús por la ida de los Playoffs de la #Sudamericana



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Frase irónica que encendió la polémica

El técnico también sorprendió con una frase irónica cuando fue consultado sobre si su equipo se mostró temeroso. “No sé si usar la palabra asustar. ¿Asustar? Me asustaba yo cuando me levantaba al baño a la madrugada y veía a mi suegra”, comentó entre risas, en una declaración que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Cienciano buscará remontar en Cusco

Ahora, el equipo imperial deberá dar vuelta a la página rápidamente. Cienciano buscará recuperarse en condición de local cuando reciba a Lanús en el estadio Estadio Inca Garcilaso de la Vega por el partido de vuelta de los playoffs de la Sudamericana. El encuentro será clave para definir su continuidad en el torneo internacional.

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