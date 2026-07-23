Horacio Melgarejo dejó llamativas declaraciones tras caer en la Sudamericana y apuntó a la actitud de su equipo
Horacio Melgarejo dejó llamativas declaraciones tras caer en la Sudamericana y apuntó a la actitud de su equipo
Por Redacción EC

El entrenador de Cienciano, Horacio Melgarejo, volvió a generar controversia en el fútbol peruano tras sus declaraciones luego de un reciente partido por la Copa Sudamericana. El estratega argentino utilizó frases particulares para referirse a la actitud de sus dirigidos y la forma en que deben afrontar este tipo de competencias internacionales.

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