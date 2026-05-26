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Universitario de Deportes apela a la garra y la presión antes del partido clave frente a Deportes Tolima. Foto: Universitario
Universitario de Deportes apela a la garra y la presión antes del partido clave frente a Deportes Tolima. Foto: Universitario
Por Redacción EC

Universitario de Deportes encendió la previa del trascendental partido frente a Deportes Tolima con la publicación de un emotivo video motivacional dirigido al plantel y a toda la hinchada crema.

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