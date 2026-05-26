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Universitario de Deportes encendió la previa del trascendental partido frente a Deportes Tolima con la publicación de un emotivo video motivacional dirigido al plantel y a toda la hinchada crema.
Universitario de Deportes encendió la previa del trascendental partido frente a Deportes Tolima con la publicación de un emotivo video motivacional dirigido al plantel y a toda la hinchada crema.
El encuentro representa uno de los desafíos más importantes de la temporada para el conjunto merengue, que buscará dar un golpe internacional en una noche de alta tensión. En ese contexto, el club decidió compartir una pieza audiovisual cargada de simbolismo, identidad y mensajes de fortaleza mental.
El duelo frente a Deportes Tolima aparece como un partido determinante para las aspiraciones de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores. Por ello, el club de Ate apeló a la historia de la institución y a la identidad del equipo que históricamente lo caracterizó.
“Las historias de los eternos no nacen en la comodidad”
La narración del video destaca que la grandeza de Universitario de Deportes fue construida en escenarios difíciles, con presión y en partidos que marcaron la historia del club. “La historia de este club no fue hecha para caminos fáciles. Fue escrita para noches de presión. Para escenarios imposibles, para momentos que separan a los buenos de los eternos”, señala el mensaje.
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“Porque las historias de los eternos no nacen en la comodidad. Se forjan en la batalla, en estadios encendidos, en noches que paralizan al continente, en partidos que quedan grabados para siempre”, añade la narración.
garra crema
Sobre el final del video, se pone énfasis en el compromiso que implica vestir la camiseta crema y en la respuesta que mostró el equipo bajo escenarios de máxima presión: “Y fue ahí, bajo la presión, bajo el ruido, bajo las miradas de todos, donde este grupo demostró de qué está hecho”.
“Porque defender esta camiseta exige más que talento, exige convicción, personalidad, mentalidad ganadora, pero por encima de todo, exige garra”, concluye la narración.
𝗚𝗔𝗥𝗥𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗜𝗥 𝗛𝗔𝗖𝗜𝗘𝗡𝗗𝗢 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 💛🔥— Universitario (@Universitario) May 26, 2026
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