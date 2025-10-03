Las memorias de Uribe y el recuerdo de Gallardo: lo que representa la camiseta retro de Cristal de 1988 que vuelve al presente

En medio del lanzamiento de la camiseta retro de PUMA, que rinde homenaje al título nacional de 1988 de Sporting Cristal, Julio César Uribe no solo recuerda la gloria deportiva, sino también lo que significa el regreso de esta mítica vestimenta la cual vistió con el dorsal número ‘10’ en aquella recordada campaña al mando del mayor ídolo del conjunto del Rímac: Alberto Gallardo.

“Es muy difícil expresar ese sentimiento. Lo considero indescriptible porque está al límite de la gratitud, está al límite de lo que es la unión, lo que son los valores, esa forma de interactuar, esa identificación con el club que fue tu plataforma de vida. Hay demasiados aspectos que son muy difíciles de describir , pero que sí se llevan emocionalmente al límite de lo que significa estar feliz. Es una de las partes más gratificantes de la gran historia del club, del deportista”, le cuenta a Deporte Total.

Newsletter exclusivo para suscriptores Carlos Lázaro acompaña cada paso de Sporting Cristal con mirada crítica y corazón celeste, cada miércoles.

Olivares, Uribe y Manassero disputaron esa recordada final de 1988 en la que los celestes se impuesieron por 2-1 a Universitario con goles de Óscar Calvo y de Luis Redher. (FOTO: PUMA).

La marca alemana sostiene que el lanzamiento de la camiseta de 1988 responde a un pedido directo de los hinchas celestes, que tras la publicación del video de la vestimenta 2025, en enero, donde se mostró brevemente esta icónica versión, preguntaron en más de una ocasión si se pondría a la venta. Por ello, PUMA ha puesto a disposición una edición limitada con una preventa exclusiva a través de la web PUMA.COM.

Para Uribe esta camiseta celeste, con cuello tipo camisa y que lleva el antiguo logo de PUMA, también es un homenaje a aquel campeonato que significó la novena estrella del club rimense, cuando venció por 2-1 a Universitario de Deportes en el Estadio Nacional, y a las enseñanzas del ‘Jet’ Gallardo, quien fue el entrenador de aquel equipo campeón.

LIMA, 26 DE ENERO DE 1989. ENCUENTRO ENTRE SPORTING CRISTAL Y UNIVERSITARIO DE DEPORTES, DISPUTADO EN EL ESTADIO NACIONAL. FOTO: VICENTE MONTES/EL COMERCIO. / VICENTE MONTES

“ El recuerdo es el objetivo conseguido, la unión, la humildad, la confianza, los valores, las capacidades de los jugadores y la identificación con el club para tratar de cumplir el objetivo institucional y obviamente tener la satisfacción como deportista de ser campeón. El recuerdo también de Alberto Gallardo, que más allá de haber sido un gran deportista, fue mi compadre, fue en algún momento de mi vida un gran consejero, mi entrenador, mi amigo, una gran persona" , recuerda.

Una foto que revive el archivo de El Comercio muestra a los jugadores en el filo del campo, recibiendo la charla técnica de Gallardo antes de la prórroga en la final nacional del 26 de enero de 1989. Mientras Gallardo trazaba la estrategia para llevarse el triunfo (2-1), Uribe, de espaldas, escuchaba atentamente, probablemente sin saber que, años más tarde, ambos se convertirían en los más grandes ídolos del club de sus amores.

LIMA, 26 DE ENERO DE 1989. ALBERTO GALLARDO TRAS LA CHARLA TÉCNICA PREVIO INICIO DEL TIEMPO COMPLEMENTARIO. URIBE ESTÁ SENTADO DE ESPALDAS. FOTO: CARLOS DEL ROSARIO/EL COMERCIO. / CARLOS DEL ROSARIO

“No te imaginas cuánto gratifica el corazón todo esto. Esa foto con Alberto Gallardo, con esa camiseta que hoy se relanza, testimonia todo el cariño, todo el respeto, todos los valores que se construyeron desde nuestras relaciones y desde nuestras responsabilidades laborales que aquí, en nuestro país, nos cuesta mucho entender. Cada uno tiene una etapa, cada uno tiene un momento y cuando pasa el tuyo [tu momento], hay que ayudar. Eso quiero subrayar, hay que ayudar a quienes también están en esa búsqueda de lo que tú ya alcanzaste”, agrega Uribe.

Cabe destacar que las primeras 1.988 unidades vendidas de esta edición limitada en la preventa —hasta el 9 de octubre— de la web de PUMA incluye una caja especial de colección, donde se encuentra oculto un Golden Ticket, que le permitirá a un afortunado ganador vivir un día completo junto al plantel profesional de Sporting Cristal. Es experiencia que prepara el sello alemán y el club rimense comprende la participación en la práctica del equipo, un almuerzo y un meet & greet con los jugadores.

*****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.