La hinchada crema vivió una jornada inolvidable en el Estadio Monumental ‘U’ al coronar un nuevo título nacional con entrega, emoción y orgullo. El equipo dirigido por Jorge Fossati logró afianzar su dominio en el fútbol peruano al levantar la copa correspondiente a la temporada 2025, sumando así tres campeonatos consecutivos.

Durante el acto de premiación, los jugadores emergieron al campo con las tres copas que reflejan ese dominio: las de 2023, 2024 y 2025. Figuras como Álex Valera y Edison Flores se situaron al frente para levantar los trofeos y compartir el momento con la afición.

Los mismo futbolistas de Universitario se animaron a brindar una palabras a GOLPERU, mientras celebraban junto a su familia e hinchada. Te dejamos las mejores declaraciones.

¡UNA SOLA FUERZA! 🙌



Los jugadores de @Universitario 🟠 agradecieron a los hinchas por el apoyo constante en el tricampeonato 🏆.#TorneoClausuraXGOLPERU pic.twitter.com/c75y7PLom4 — GOLPERU (@GOLPERUoficial) November 8, 2025

El estadio se llenó de cánticos, colores crema y emoción contenida; los hinchas no se limitaron a celebrar un título más, sino un hito que reafirma el proyecto ganador del club.

La consecución de este tercer campeonato seguido no solo es un logro deportivo, sino también una muestra de continuidad, estabilidad y ambición en los planes de la institución. La imagen de los trofeos alzados en conjunto transmitió esa voluntad de no conformarse, de seguir construyendo un legado.