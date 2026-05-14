Universitario de Deportes presentó, este jueves 14 de mayo, a Héctor Cúper como nuevo entrenador del club tras el intinerato de Jorge Araujo.

El entrenador argentino se sometió a las preguntas de los periodistas y resaltó la exigencia para él y su comando técnico de dirigir a un club grande.

“La exigencia para nosotros es muy fuerte y también lo es para el equipo. Cuando estás en un equipo grande tienes que trabajar a lo grande”, indicó.

“El objetivo siempre debe ser el mayor, ganar todo. Estamos acá para ganar todo lo que se nos presente”, añadió.

Sobre el trabajo con el grupo y el proceso de adaptación, reveló que deberá se mutuo.

“Para mí el trato especial es al equipo, todos tienen que trabajar por los objetivos. Yo me voy a adaptar a cosas, pero también se van a tener que adaptar a mí”, expresó.