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Universitario de Deportes presentó, este jueves 14 de mayo, a Héctor Cúper como nuevo entrenador del club tras el intinerato de Jorge Araujo.
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El entrenador argentino se sometió a las preguntas de los periodistas y resaltó la exigencia para él y su comando técnico de dirigir a un club grande.
“La exigencia para nosotros es muy fuerte y también lo es para el equipo. Cuando estás en un equipo grande tienes que trabajar a lo grande”, indicó.
“El objetivo siempre debe ser el mayor, ganar todo. Estamos acá para ganar todo lo que se nos presente”, añadió.
Sobre el trabajo con el grupo y el proceso de adaptación, reveló que deberá se mutuo.
“Para mí el trato especial es al equipo, todos tienen que trabajar por los objetivos. Yo me voy a adaptar a cosas, pero también se van a tener que adaptar a mí”, expresó.