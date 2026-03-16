Por Pedro Ortiz Bisso

La denuncia de la periodista Talía Azcárate en contra de esa gavilla de impresentables que la amenazó e insultó en un space de X ha puesto al descubierto, una vez más, cuán miserable puede convertirse un ser humano llevado por el fanatismo.

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