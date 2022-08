Mientras Juan Reynoso observaba atentamente el entrenamiento de la Sub 23 al mando de Flavio Maestri en una de las canchas principales; en el auditorio principal de la Videna de San Luis, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, se preparaba para anunciar los cambios en la Liga 1, Liga 2 y Copa Perú. Acompañado de Lander Aleman, Joel Raffo y Roberto Ramos, presidente y miembros de la Comisión de competiciones, respectivamente; Roberto Silva, presidente de Safap; y Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol; el mandamás aprovechó el centenario de la FPF para dar inicio a la reforma del fútbol peruano.

“Anunciamos las reformas que tendrán que aplicarse y cumplir. Trabajamos desde el 2019 para esto junto a profesionales”, arrancó diciendo Lozano. Después de clasificar al Mundial Rusia 2018, de acuerdo al nacido en Chongoyape, en la Federación decidieron empezar los trabajos para el cambio en el torneo local que busca elevar la competitividad.

En tiempos en los que ningún equipo peruano compite a nivel internacional, salvo el milagro camino que viene teniendo Melgar en la Sudamericana -jugará las semifinales ante IDV de Ecuador-, la reforma se pedía a gritos. Y ya tiene fechas establecidas. ¿Cuáles son? Te los contamos a continuación.

¡𝗦𝗜𝗚𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗖𝗥𝗘𝗖𝗜𝗘𝗡𝗗𝗢! 🇵🇪



Cumplimos 1️⃣0️⃣0️⃣ años de historia, grandes emociones y uniendo al país con una sola camiseta.



Más información ▶️ https://t.co/LVS3wh0aKr#FPFx100 ⚽️#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/wxRrXs8618 — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) August 23, 2022

El primer paso

Como primera medida, este año no se jugará la Copa Bicentenario ni la Supercopa. El primero era un torneo que juntaba a los equipos de la Liga 1 y la Liga 2 para dar un cupo a la Copa Sudamericana, y del que Sporting Cristal salió campeón en su última edición. El segundo, era la copa a partido único que enfrentaba al ganador de la Copa Bicentenario con el campeón nacional. Es decir, se iban a enfrentar Cristal y Alianza Lima.

“No tenemos fecha, no sabemos si se va a jugar la final con Cristal. Para mí es un título y hay que buscarle una fecha. No sé qué esté pensando el rival, en lo particular nosotros también quisiéramos jugarla”, había señalado Carlos Bustos, técnico aliancista, hace algunos días. Sin embargo, la propuesta quedó totalmente descartada.

“Dejar sin efecto el torneo Bicentenario y la Supercopa para este 2022. Para las siguientes ediciones, en coordinación con la comisión organizadora y de subcomisión de fútbol, se evaluará el desarrollo de torneos alternos que beneficien a clubes en aspectos económicos, deportivos, competitivos y comerciales”, fue el mensaje de Agustín Lozano.

Sin Copa Bicentenario, el cupo a la Copa Sudamericana 2023 será para el equipo que ocupe el octavo puesto en la tabla acumulada . En estos momentos, Alianza Atlético sería el dueño de ese boleto.

Liga 2023: con VAR, pero sin bolsa de minutos

La llegada de la tecnología al fútbol peruano era cuestión de tiempo. Luego de un experimento en las finales de la Liga 1 2019, Lozano anunció que el Video Assistant Referee (VAR) se empezará a utilizar en el torneo local a partir del próximo año.

Según pudo conocer El Comercio con información desde la Comisión Nacional de Árbitros (Conar), en un principio la idea era traer el VAR en esta última parte del año, aunque había algunos inconvenientes como el tema de la logística para el traslado hacia los estadios de provincia. Sin embargo, se decidió que todo empiece a partir del 2023.

“Este VAR y su aplicación, que también tendrá una supervisión, tendrá una comisión de evaluación de estadios que trabajará desde el mes de octubre para tratar de que todos los estadios donde se juegue fútbol profesional cuenten con la infraestructura que permita aplicar esta tecnología”, indicó el mandamás de la FPF.

Por otro lado, luego de 14 años ininterrumpidos, la bolsa de minutos dejará de ser una regla en la Liga 1 y la decisión de alinear a jugadores jóvenes será por decisión de cada comando técnico y no una obligación.

Esta norma nació en 2008, luego del éxito que tuvieron los ‘Jotitas’, la selección Sub 17 dirigida por Juan José Oré que clasificó al Mundial de la categoría un año antes. Sin embargo, con el paso de los años ha ido perdiendo credibilidad. Este año incluso ha recibido muchas críticas por el cambio que se hizo en el que los clubes que den dos o más jugadores a la Sub 20 obtendrán 180 minutos en la bolsa. Es así que Alianza Lima, Cristal y Universitario cumplieron con lo establecido sin necesidad de darle minutos en cancha a sus juveniles.

Los 'Jotitas' de paseo en Corea del Sur, país que albergó el Mundial Sub 17 de 2007. En la foto algunos de los que aparecer son Reimond Manco, Luis Trujillo y Pedro Gallese. (Foto: USI)

“Las bases de la bolsa de minutos se basan en que los clubes tengan menores, que trabajen e inviertan en la formación. Es como premiar el trabajo de las instituciones con sus canteras porque le darán visibilidad al juvenil que está bien preparado para destacar y ser vendido. Pero en el Perú no hay formación de menores, no hay desarrollo, no hay un programa establecido. Al no existir esto último, la bolsa es una ridiculez”, nos había dicho Daniel Ahmed en una entrevista hace algunos meses.

Como reemplazo de la bolsa, lo que habrá será un Torneo de Reserva Sub 21 y el Torneo Pre Reserva Sub 18, ambos certámenes de manera descentralizada y solo con equipos de la Liga 1. Además, la plantilla de jugadores tanto para la Liga 1 como Liga 2 será máximo de 27 jugadores y podrán participar ilimitadamente jugadores menores de 21 años en cualquier momento, siempre que estén debidamente registrados.

Cambio en los ascensos

En cuanto al punto de ascensos y descensos de la Liga 1, para el próximo año se determinó que se continuará con 19 equipos pero con la diferencia de que se quitará la revalidación. Es decir, el antepenúltimo no se jugará la permanencia. Habrá tres descensos. Esto con la intención de que en 2024 el certamen de primera división se juegue con 18 clubes.

Asimismo, la Copa Perú se quedó sin boletos para el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol peruano. Será como una especie de tercera división y dará acceso a la Liga 1.

“Yo amo la Copa Perú, pero pasa ahora a ser una instancia para darle mayor soporte. Es ahora el momento para fortalecer al fútbol amateur pero sin apasionamiento. Necesita una reingeniería”, señaló Lozano sobre el campeonato que se juega en todos los rincones del país.

ADT es el vigente campeón de la Copa Perú y en esta edición de la Liga 1 se mantiene en la parte media de la tabla. Pero de los últimos diez campeones sin contar con el cuadro tarmeño, solo Carlos Stein (2019), Binacional (2017) y UTC (2012) siguen en la primera división.