Pablo Lavandeira🇺🇾 tras anotar con FBC Melgar 🔴⚫️"Agradecer al club y cuerpo técnico por confiar en mí. He tenido un buen recibimiento de mis compañeros, hace mucho tiempo que no me sentía tan cómodo en un plantel⚽️"

📹@manolo_benegas pic.twitter.com/x99NR7yI0f