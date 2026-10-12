Leandro Sosa, jugador de Sporting Cristal. (Foto: Instagram / @leandro_sosa10)
Leandro Sosa, jugador de Sporting Cristal. (Foto: Instagram / @leandro_sosa10)
Por Redacción EC

Sporting Cristal volvió a sonreír en el Torneo Clausura. La victoria por 1-0 ante UTC, en Cajamarca, colocó a los celestes en el primer lugar de la tabla por diferencia de goles y reforzó la confianza del plantel en la recta decisiva del campeonato. Tras el encuentro, Leandro Sosa explicó que el repunte del equipo fue consecuencia de una autocrítica interna y de la convicción de que podían revertir los resultados adversos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.