Sporting Cristal volvió a sonreír en el Torneo Clausura. La victoria por 1-0 ante UTC, en Cajamarca, colocó a los celestes en el primer lugar de la tabla por diferencia de goles y reforzó la confianza del plantel en la recta decisiva del campeonato. Tras el encuentro, Leandro Sosa explicó que el repunte del equipo fue consecuencia de una autocrítica interna y de la convicción de que podían revertir los resultados adversos.

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“Puertas adentro trabajamos, corregimos y nos dijimos las cosas. Sabíamos de nuestro potencial, pero en el torneo local no se nos daban los resultados, éramos conscientes de los errores ”, declaró el defensor en RPP Noticias.

Sosa reconoció que el equipo identificó sus falencias y trabajó para corregirlas, una tarea que ahora empieza a reflejarse en los resultados y que tendrá como siguiente desafío defender la punta del Clausura.

El futbolista también se refirió a la posibilidad de enfrentar a Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo o en el Nacional. Su preferencia está clara, aunque evitó adelantarse a ese compromiso. “ Prefiero jugar en el Gallardo que en el Nacional, sin duda alguna. Es una respuesta totalmente personal, siento que nos sentimos más cómodos ahí, pero no podemos aún hablar del partido ante Alianza Lima porque nos faltan aún muchos partidos”, sostuvo.

Para Sosa, el objetivo inmediato pasa por mantener la regularidad y no perder de vista los encuentros que todavía deben disputar.

En su análisis del presente celeste, el defensor resaltó la importancia de Miguel Araujo y Yoshimar Yotún. Sobre el zaguero, destacó su experiencia internacional: “ La llegada de Miguel Araujo nos dio un salto de calidad. Es alguien con varios partidos en la selección, tiene otro roce. Nos da tranquilidad y genera cierto temor en los rivales”.

De Yotún, en tanto, subrayó su influencia en el juego: “ Es nuestro jugador más importante, lleva el ritmo del juego, nos maneja y, pese a fallar algún pase, siempre la va a pedir de vuelta. El equipo está muy bien y eso hace que las individualidades se potencien”.

Sosa también reconoció que hubo momentos de distanciamiento entre el equipo y los hinchas, aunque consideró que los resultados pueden fortalecer nuevamente ese vínculo. “El hincha que paga su entrada y hace de todo por vernos tiene que sentirse representado en la cancha” , afirmó. Finalmente, el defensor habló sobre su futuro y dejó en claro su deseo de seguir en La Florida.