Hace ocho meses que trasladó su tribuna a casa, luego de haber colgado los guantes con Alianza Lima. Alejado del arco, el que protegió por más de tres décadas, Leao Butrón vivió su primer clásico como exjugador, rodeado de su familia, sin tapabocas y gritando a todo pulmón los goles de Ricardo Lagos y de Axel Moyano frente a la televisión. Con ambas anotaciones, su amado equipo salió airoso en el clásico del fútbol peruano, que también apresuró la salida del entonces entrenador de Universitario, el argentino Ángel Comizzo.

“Recordé el clásico como el primero que pasé como hincha. Una emoción por todos lados. Una final increíble, más para los que somos de Alianza”, sostiene un emocionado Butrón, quien estuvo en el duelo más esperado del fútbol peruano previo a la pandemia, el 8 de marzo del 2020, en un copado estadio Monumental. “Alianza necesitaba ganar, es una alegría tremenda. Además, fue un buen clásico. Fue un partido bandera”, destacó.

Ahora, Leao, panelista en un programa deportivo a través de YouTube, le pone a Alianza la etiqueta de candidato a conquistar la Fase 2. Asimismo, destaca el liderazgo que asume dentro y fuera de la cancha Hernán Barcos, pero tampoco olvida la garantía que ofrece Ángelo Campos bajo los tres postes y reconoce el trabajo del entrenador Carlos Bustos. En cuanto a la selección peruana, respalda la vuelta de Paolo Guerrero para la fecha triple de las Eliminatorias.

-¿Emociones distintas al ver un clásico por televisión?

Sí, más tranquilo. El jugar es más difícil, no te deja disfrutar tanto, ahora lo disfruté más. No tienes la presión por ser parte de un plantel que busca los puntos. Ahora se ha ganado un partido que ha todo hincha le gusta ver, sobre todo cuando piensas que se te escapa un triunfo y al último, en el cierre, celebras un triunfo en un clásico. Ha sido maravilloso para los hinchas de Alianza Lima.

-Publicaste un vídeo que refleja la euforia post victoria en casa…

Ha sido muy emocionante con toda la gente de mi entorno. El empate iba hacer muy injusto para Alianza Lima por lo mostrado en el partido. Lo que me encantó fue que se ganó ante el clásico rival, de esa manera, con esa rebeldía.

-Ángelo Campos sorprende con su seguridad y regularidad bajo los palos de Alianza. ¿Cuál es tu evaluación?

No es que ahora yo lo diga, a comienzos de año decía que Campos iba a luchar el puesto, no me equivoqué. Lo que está transmitiendo es seguridad, pero en realidad a mí no me sorprende, pues siempre ha estado bien. Me alegra, pues sé lo profesional que es y cuánto le ha costado estar en Alianza. No es que veamos otro Ángelo Campos, siempre ha sido un buen arquero.

-¿Qué concepto tienes de Carlos Bustos? Pondiendo a las expectativas como Axel Moyano, Oswaldo Valenzuela, entre otros...

Más allá de lo que puedan aportar por su rendimiento, hay que darle mucho valor al entrenador, pues ha sabido potenciar a los más chicos y también a jugadores de experiencia, que han retomado su nivel. El técnico tiene que ver mucho en este momento.

Tuve la suerte de conocerlo cuando él estaba en San Martín y yo en Alianza. Me lo crucé un par de veces, charlamos, ya tenía buenos comentarios de su persona. Pero un entrenador habla con su trabajo, lo hace buen tiempo, pero ahora es más notorio por estar en Alianza Lima.

-¿Hernán Barcos a punta de goles, asistencias y convivencia dentro y fuera del campo, es el mejor refuerzo en Alianza Lima?

Barcos es distinto, sin lugar a dudas. Dentro de su carrera futbolística lo ha demostrado. Es goleador, pensante en las dos áreas. Es el abanderado de Alianza Lima, lo hace muy bien. Es impresionante lo que viene haciendo.

-El plantel que se armó fue pensando en Liga 2, salvo los últimos refuerzos. ¿Crees que eso le quita responsabilidad al equipo que ahora es líder de Fase2?

Hay que reconocer que con la dificultad por cómo empezó el año para Alianza, quizá lo hace más meritorio. Después de este clásico, Alianza Lima entró en la lucha por el campeonato. Vamos a ver cómo se comporta con presión, yo creo que tiene toda la posibilidad de aguantar y salir campeón, pero no es fácil, tampoco. Sporting Cristal también será fuerte, ahora que se meterá de lleno al torneo tras dejar la Copa Sudamericana.

-¿Qué opinas de los comparativos que hacen los hinchas con el plantel del 2020?

El fútbol tiene espacio para los que saben, para los que no saben y para los idiotas, quienes hablan con mucha autoridad.

-Josepmir Ballón es el único en el once titular de aquel equipo del 2020. ¿Cómo lo notas?

Lo está haciendo muy bien. Es un líder deportivo importante. Después hacer comparaciones, uno las crea por más que existan.

-Arropado por la experiencia de Barcos, Pablo Míguez y Aldair Rodríguez, aparece de a poco Jairo Concha para tomar los hilos de Alianza…

Lo conocí un poco en la selección. Tiene muchas condiciones. Puede dar mucho más a Alianza Lima. Por el fútbol que tiene, puede ser uno de los líderes para el equipo.

-¿Tiene un juego similar a Christian Cueva?

Christian es más fresco para jugar, Jairo más pausado, tiene pase largo. Concha siempre ha sido considerado por Ricardo Gareca, veremos cómo va tomando forma.

-Fue un clásico que volvió a dejar fuera a un técnico, en este caso a Ángel Comizzo de la ‘U’...

No sé bien el caso de la ‘U’ con Comizzo, creo que ya venía un poco golpeado por los resultados, pero ganar un clásico siempre cambia la perspectiva de cualquier situación. Lamentablemente se queda otro entrenador afuera, como sucedió en Cienciano, también en Cusco FC. Creo que los directivos deberían saber cuáles son sus objetivos como equipo.

-Con la recuperación de Paolo Guerrero, ¿él debe ser el ‘9’ contra Uruguay frente a la suspensión de Gianluca Lapadula?

Lo ha sido por años, no habría ninguna sorpresa. En todo caso no sea de la partida, no generaría mucha preocupación. Tendrá competencia linda, pues ahora tienen más de un jugador que están rindiendo. Después hay otros nombres que aparecieron en Copa América como Raziel García, Marco López.

-¿Conversas con Pedro Gallese, quien de a poco se recupera de una lesión con Orlando City?

Sí, hace poco hablé con él. El hecho de tener una lesión de dos a tres semanas no te marca mucha diferencia, no debería tener problemas, Pedro.

-¿Qué opinas de un posible regreso de público a los estadios en el fútbol peruano?

He viajado el último mes a Estados Unidos y la gente se cuida, pese a las restricciones, sí se podría tener un aforo. Hay cosas lógicas. En el Nacional, de 45 mil, no debería haber problemas. Hay que dejar un poco de miedo, pero seguir siendo responsables.

