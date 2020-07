La coyuntura por la pandemia del coronavirus ha obligado a que los procesos cambien en cuanto a las conferencias de prensa. En esta ocasión, Alianza Lima realizó una rueda de preguntas con Leao Butrón, arquero y referente del primer equipo. El Comercio estuvo presente y consultó sobre su rendimiento en el 2020. Asimismo, otros medios preguntaron por Mario Salas y la selección peruana.

El Comercio preguntó: ¿Sientes que estás en el mejor nivel de toda tu carrera deportiva? Ante ello, el experimentado portero respondió: “Siento que estoy en un buen nivel, como lo estuve en San Martín, Melgar y mi primera etapa con Alianza. Digamos que han sido los últimos, me siento bien hace 10 o 12 años, que he mantenido el desempeño, salvo que estuve todo el 2010 lesionado y me costó recuperar mi mejor forma hasta el 2012″.

Leao Butrón en conferencia de prensa de Alianza Lima

América Deportes consultó por la nueva tecnología que utilizan en los entrenamientos. Butrón respondió: “Todo l que te haga pensar, te ayuda a crecer. Esta tecnología, estos lentes, te hacen pensar mucho. Te corta la visión, una vez que te lo quitas, te sientes más activo, con mayor reacción. Para mí es una novedad, me gusta mucho aprender de eso. Le estoy sacando provecho”.

El portero de Alianza Lima también fue consultado por una posible invitación a la despedida de Claudio Pizarro: “Para mi sería un honor. Hemos jugado juntos desde los 18 años. Considero que ha hecho la carrera más exitosa de algún deportista peruano. Más allá de lo que conlleva estar en una despedida con tan buenos jugadores, me sentiría honrado por su consideración, que no es cosa menor”.

La cadena de televisión ESPN preguntó por la relación de Mario Salas con los referentes: “Una de las virtudes de Mario Salas es la igualdad a la hora de valorar a los jugadores. Todos somos importantes y si te hacen sentir así, estás mucho más cerca a tener un buen rendimiento”.

Por último, UCI preguntó sobre un posible llamado a la selección peruana debido a que Ricardo Gareca ha considerado convocar a más jugadores del medio local. Butrón dijo lo siguiente: “No me ilusiono con ello, pero cualquier llamado a la selección te da prestigio y más con el nivel de ahora. Lo único que me quita el sueño es el título con Alianza Lima”.

