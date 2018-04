Leao Butrón y su motivación por la que siguió tapando lesionado durante el clásico

El arquero Leao Butrón quiere estar en el Mundial Rusia 2018. El guardameta de 41 años dejó clara su posición tras conceder una entrevista tras el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. El guardameta íntimo detalló cuál fue el motivo por el que terminó el primer tiempo del clásico, cuando estaba visiblemente lesionado.

"Aparte de pensar que Alianza me necesita, seguí en el clásico porque posiblemente era mi última oportunidad para que Ricardo Gareca se fije en mí. Pensé en la bronca que me iba a dar por perderme los partidos más lindos con Alianza y las consecuencias de eso. Espero equivocarme al decir que era mi última chance para ir al Mundial, pero me han dado de baja hasta casi mitad de mayo y ese tema creo que es muy claro", explicó Leao Butrón para 'RPP'.

El guardameta blanquiazul Leao Butrón tuvo una desafortunada incidencia durante los minutos finales del primer tiempo, del cotejo entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Pero, pese a ello, el portero siguió tapando hasta el final de los cuarenta y cinco iniciales.

El veterano portero blanquiazul hizo publica una delicada información sobre su estado de salud. El guardameta Leao Butrón confesó que estará de baja entre tres a cuatro semanas producto de un desgarro en la pierna.

"Recién me han dado los resultados y lo único que hizo fue confirmar la lesión que tengo. El dolor te indica algo, sí es un desgarro, es grande, mañana me van a explicar los detalles, si bien es cierto es en la misma pierna (en el cuádriceps superior), es en otro lugar del músculo, pero voy a estar 3 a 4 semanas sin jugar", explicó a 'RPP'.

Leao Butrón, de 41 años, había sido tomado en cuenta por el entrenador de la selección peruana Ricardo Gareca en algunas convocatorias. El experimentado arquero aún sueña con ser parte de la lista de 23 jugadores que disputarán el Mundial Rusia 2018.