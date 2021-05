Conforme a los criterios de Saber más

Ha pasado casi medio de año del partido que en su momento supuso el descenso de Alianza Lima. Leao Butrón fue de los que más sufrió el momento. Era más que el referente que iba camino a ser ídolo. Más que el bicampeón 2003-2004 o la figura del título del 2017 que cortó una racha de once años sin gloria para el pueblo blanquiazul. Era el hincha que cumplió su sueño de defender el escudo que amó desde tan pequeño. Después de tantos meses, y tras la decisión del TAS que dictaminó la permanencia del club en la Liga 1, el ‘1’ confiesa que puede dormir tranquilo y revela cómo fue sobrevivir a las consecuencias catastróficas que dejó el 2020.

-¿Cómo es tu vida después de colgar los guantes?

Tranquila. Por las mañanas estoy haciendo ciclismo y por las tardes la paso con mi familia.

-¿Qué extrañas de ser futbolista?

Estar con mis compañeros, eso era muy divertido. Era un ambiente bonito. Espero volver pronto al fútbol y participar de él, lógicamente ya no como jugador. Jugar no extraño, creo que ya fueron muchos años, los suficientes.

-¿Te imaginabas que la vida después del retiro era como la que estás viviendo ahora?

No. Me imaginaba estar dentro del fútbol. Pero yo sé que ese momento llegará pronto. Yo estudié Gestión Deportiva y Administración de negocios internacionales. Me preparé mucho para estar dentro del deporte y ojalá pueda desarrollarme algún día en esa área.

-¿Cómo hubieras querido retirarse del fútbol?

Como hubiera querido cualquier otro futbolista: de la mejor manera. Lo que pasó en el 2020 es algo que no creo que se vaya a repetir nunca más. Eso es lamentable para cualquiera. De todos modos, estoy muy tranquilo con lo que pude aportar. Puedo descansar tranquilo cada día. No me arrepiento de absolutamente nada y creo que hice lo correcto en todo momento, más allá de los resultados.

-Igual tu carrera no es que haya pasado desapercibida, has sido campeón nacional ocho veces…

Los títulos son importantes y te enorgullecen, pero creo que lo que más me llega como ser humano es que la mayoría de gente siente respeto hacia mí. En la calle me muestran su cariño, más allá de lo que ocurre en las redes sociales.

-¿Por qué haces esa aclaración de las redes sociales?

Lo que pasa es que las redes son un mundo que no necesariamente te muestra la realidad. Siempre he dicho que, para muchos, las redes sociales son el paraíso de los cobardes. Gracias a Dios he aprendido a manejarla. Me da pena desilusionar a unos cuántos, pero no leo absolutamente ningún comentario que ponen de mí. Ya desactivé esa opción en varias redes. Lo siento por la gente que me apoya, pero me alegra por aquel que puede llegar a mí y no lo hace.

-¿Este año no te llamó ningún club para que juegue?

Sí, un par de equipos. Por un tema de respeto no los mencionaré. Pero yo ya había decidido no seguir en enero del 2020. Lógicamente que la única manera de extender mi estadía en el fútbol era si es que Alianza, bajo lo que había pasado, me pidiera quedarse. Les mostré mi interés de continuar, pero decidieron que no.

-Salomón Lerner, miembro del Fondo Blanquiazul, dijo que una entrevista que había “una ruta” para que asumieras funciones administrativas después de retirarte, ¿por qué aún no se da?

Hasta hace unos meses sí había una conversación y yo suponía que ese era el camino a seguir. Después no ha sido continúa la comunicación. Algunas incidencias te dicen más que mil palabras. Por ahora no sé cuál es la situación.

-¿Sueñas con volver a Alianza Lima en algún momento?

Claro, me gustaría. Pero creo que el tiempo pone cada cosa en su lugar, por más que una persona se esfuerce en querer dejarte mal. Mientras tanto debo seguir viendo mi futuro y no encasillarme cuando hay muchas oportunidades de trabajo.

-Hace poco un tuit tuyo causó revuelo, ¿era en contra de Jaime Duarte?

De ese tema te puedo referir que a mí no me gusta enfrentarme a las personas. Lo hice público porque si yo he tratado con mucho respeto a todos, lo único que hubiera querido siempre es que hagan lo mismo conmigo. No lo hicieron, yo tengo la certeza de que no fue así por lo que me enviaron. La gente puede ponerse del lado que quiere, no me interesa. Solo me interesa que las personas con las que yo compartí y respeté se porten de la misma manera. Por eso publiqué el tuit, para que sepan mi malestar, que cuando respeté a alguien solo pedí lo mismo. Lamentablemente no fue así.

-Después de casi medio año, ¿ya superaste el descenso?

Lo que pasa es que finalmente Alianza está en Primera. Lo que benefició al club es la informalidad que hasta ahora algunos equipos se resisten a dejarla. Ni siquiera fue una ayuda, sino algo que debe primar en el fútbol.

-¿Cómo viviste los días después del descenso?

Fueron diez días muy difíciles, duros. Pero la vida tenía que continuar. No es que haya dejado de ser difícil, aún lo es, pero yo debo seguir. No te voy a negar que la paz en mí volvió el 17 de marzo, cuando el TAS dictaminó que Alianza se quedara en Primera. Ahí sentí paz interior.

-¿Cuál fue tu primera reacción al leer o ver noticias sobre la decisión del TAS?

No había mucho por qué celebrar, pero sí te puedo decir que dentro de mí sentía una paz inmensa.

-¿Recuerdas cómo fue el camerino tras el partido ante Sport Huancayo que en ese momento supuso el descenso de Alianza?

No me acuerdo de nada, estaba ido. Estaba tan nublado que para mí ese momento es como si no hubiera pasado. Recuerdo cuando estaba llegando a mi casa, había mucha tristeza. La misma que sintió el hincha. A ver, yo no me siento más hincha que absolutamente nadie, pero no permitiré jamás que alguien diga que es más hincha que yo. Eso es imposible.

-¿Estuviste de acuerdo en que miembros del cuerpo técnico se volteen el buzo del club para intentar camuflarse después del descenso?

Estábamos en la base de la Policía, en la playa, y quienes son recomendaron eso por seguridad fue la misma policía.

-Patricio Rubio dijo hace poco que habían jugadores que se tiraban para atrás el año pasado, ¿qué opinas?

Yo lo conozco al ‘Pato’. Creo que hubiera sido de gran utilidad que en su momento lo dijera porque nosotros no pudimos identificar eso. Más allá de la crisis deportiva, el equipo en el día a día entrenaba bien. O al menos se esforzaba mucho. No vi la situación que él dijo.

-¿El grupo estaba roto por los escándalos extrafutbolísticos como se comentó en algún -momento?

La interna nunca estuvo mal. Sí hubo roces por la situación que se vivía. Eran temas extrafutbolísticos que no se debían repetir y se repitieron. Sí estuvo tenso, pero una discusión normal que no rompe absolutamente nada.

-Haciendo un análisis, los escándalos, las lesiones y la partida de jugadores a mitad de campeonato también afectaron…

Afectaron todas las cosas que venimos mencionando, pero lo que acabas de resumir fue lo que más afectó: la partida de muchos jugadores importantes, el recambio que nunca existió –solo llegó Patricio Rubio- y las lesiones que hacían que los más chicos tengan esa mochila se salvarnos de una crisis. Hemos nombrado muchas cosas, pero principalmente la que estamos hablando ahora, para mí, son el 80% de lo que ocurrió el año pasado.

-¿Qué encontrabas en equipo en Pablo Bengoechea que no había en otros técnicos que pasaron en los últimos años como Miguel Ángel Russo o Mario Salas?

Cada uno tiene su forma de trabajar. Con los tres el equipo trabajó de forma seria y profesional, más allá de los escándalos que hubo en el 2020. Se intentó hacer las cosas bien, pero no se pudo. Nos equivocamos.

-En 2017, tras el título, era considerado como un referente que iba camino a ser ídolo de Alianza Lima, ¿crees que eso ha cambiado con el descenso?

Seguramente sí para mucha gente. Pero lo que hice en el campo, bueno o malo, nadie lo borrará. En la calle siento el cariño del hincha, el respeto. Lógicamente que por lo sucedido hay algunos que cambiaron de opinión, pero eso es decisión de ellos. Yo no les pedí que fueran mis hinchas y tampoco les reclamaré porque dejen de serlo.

-Haciendo un repaso de tu carrera, ¿con cuál de los ocho títulos nacionales que ganó se queda?

Con el del 2017. Por lo que significó y por ser el último. Todos son especiales, pero ese año nos costó un montón. Teníamos una mochila muy pesada y cargarla no fue nada fácil.

-Ese festejo tras la obtención del título dio mucho que hablar…

Yo creo que si ofendí a alguien por esa celebración no tendría problemas en pedirle disculpas. Pero esa no fue mi intención. Acuérdate que nosotros veníamos de ser puntos de críticas y burlas por llevar tanto tiempo sin campeonar. Sobre todo yo. Cuando nos samos la mochila y la broma de invirtió no le gustó a mucha gente. Pero es así, pues, si tú bromeas o te burlas debes aguantar cuando te toque estar al centro.

La polémica celebración de Leao Butrón tras ganar el título del 2017.

-¿Hubo algún partido de ese 2017 en el que ya sabían que iban a ser campeones?

Los dos partidos contra San Martín. Ganamos 3-2 y 2-1, en ambos lo volteamos. Como se dieron los partidos, dijimos: ‘aquí no se nos puede escapar’.

-¿Cuál es partido más emotivo que viviste en tu carrera?

El que ganamos 3-2 contra San Martín en Matute, con gol de Gonzálo Godoy en el último minuto. Ese definitivamente.

-Es cierto que en 2013 tenías todo listo para firmar por la ‘U’ de Ángel Comizzo?

Sí. Ya había hablado por teléfono con él. Pero finalmente no se concretó y terminé en Melgar, uno de los equipos que más he querido en mi vida.

-¿Por qué no llegaste a la ‘U’?

Es un tema interno de ellos. Yo conversé con Ángel, con Chemo del Solar y Eddy Linares, jefe de equipo. Ya nos habíamos puesto de acuerdo, pero no se concretó.

