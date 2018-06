Leao Butrón: “No nos preocupa que no le gustemos a todo el mundo”

Por: Marco Quilca León



Pocas veces un portero se convierte en el ídolo de una hinchada acostumbrada a celebrar un gol de lujo, una gambeta o una quimba. La excepción de ello es Leao Butrón, portero de Alianza Lima. En medio del debut de Perú en un Mundial, ‘San Leao’, quien ve de reojo el retiro, se toma un tiempo para contarnos de todo un poco.



Después de la derrota en el Cusco, ¿cómo está el grupo?



El grupo está más unido que nunca. Lo estamos desde la primera fecha del Torneo Apertura, en la que incluso perdimos [3-2 ante Sport Rosario]. Luego, las cuatro victorias seguidas nos dieron un empujón enorme. Ahora estamos punteros.



¿El resultado por encima del buen juego?



Nosotros no jugamos mal. Tenemos jugadores que tienen mucha calidad, como es el caso de Alejandro Hohberg, Rinaldo Cruzado o Mario Velarde. En los últimos partidos, hemos ido de menos a más y, sinceramente, no nos preocupa que no le gustemos a todo el mundo con tal de pelear arriba.



¿Consideras que tu regreso después de la lesión fue determinante para el equipo?



Yo creo que he tenido la suerte de que el momento de mi recuperación, prácticamente, ha sido la recuperación anímica y futbolística del equipo. Si hay algo que tengo que resaltar, es la fortuna de que cuando me recuperé, todos mis compañeros también lo hicieron.



Claro, pero atajaste un penal y fuiste figura en algunos partidos.



Yo hago mi trabajo y si eso ayuda a que Alianza Lima gane, pues bienvenido sea. En estos momentos, el grupo está tan unido que creemos que todos somos importantes.



Con el nivel que estás mostrando, ¿piensas en el retiro?



Lógicamente, todos los días. Y me da pena. Me ha pasado que estoy tapando en un partido, estoy mirando la jugada y me digo: estoy cerca de dejar esto. Entrenando también. Yo ya lo asimilé que estoy cerca. No sé si estoy cerca de dejarlo el próximo año o el otro. Eso va a depender de cómo termine esta temporada.



¿Te consideras ídolo de Alianza Lima?



Ídolo no, pero sí referente. Ídolo es César Cueto, Teófilo Cubillas, qué sé yo. Yo siento y agradezco el cariño de la gente, pero creo que ser ídolo está un escalón más arriba y aún no estoy para eso.



Leao, pasando al tema de selección, ¿cómo sufriste la derrota de Perú?



Estaba con mi familia en casa, pero no estoy triste. Al contrario, estoy orgulloso de estos chicos. Merecimos ganar, pero así es el fútbol. Sin embargo, jugamos muy bien. Creo que debemos ser una de las mejores sensaciones que está dejando este Mundial.



¿Cómo calificas el nivel de Pedro Gallese?



Tuvo un par de atajadas y estuvo seguro. Esa que tapa en el segundo tiempo, que podría haber sido el 2-0 para Dinamarca, fue fundamental. En el gol no tiene nada que ver, no fue su culpa.



¿Y el arquero de Dinamarca, Kasper Schmeichel?



Lamentablemente, tuvo una gran actuación frente a nuestra selección. Pero, en general, él es un portero espectacular. Es el mejor arquero que he visto en el Mundial hasta ahora.



¿Se parece a su padre, el histórico Peter Schmeichel?



En algunas cosas, pero su padre sí que fue espectacular. Es uno de los grandes referentes que tengo en mi vida. Siempre lo seguí.





¿Kasper Schmeichel tuvo influencia en el penal fallado de Christian Cueva?



La verdad que nunca he pateado un penal (risas), pero más que influencia del portero, me sorprendió mucho la ejecución del ‘Chato’ [Christian Cueva] porque siempre le pega abajo y esquinado. Ayer quiso asegurar y se le fue muy arriba.



¿Cuál crees que sea una de las características que tiene la selección peruana?



Compromiso, unión y confianza. Este equipo debe ser un ejemplo para todos, ya que ha logrado que veamos a nuestro amado país en un Mundial a base de esfuerzo. Lo de ayer duele, pero no más. Tenemos que darnos cuenta de que no es el fin de nada, sino el comienzo de algo. Nos toca confiar.