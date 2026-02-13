Leao Butrón respalda a Alianza tras el golpe: “Quien falla un penal es quien se atreve a patearlo”

Luego de la dura eliminación internacional, Leao Butrón analizó con mesura lo ocurrido y destacó cosas positivas tras la eliminación de Alianza Lima de la primera fase de la Libertadores a manos de un equipo modesto como 2 de mayo.

Butrón rescató la sinceridad de Paolo Guerrero al decir que no quiso patear el penal porque no se sentía con confianza. Asimismo, señaló que Eryc Castillo fue valiente al aceptar hacerse cargo.

“Yo creo que Paolo (Guerrero) fue sincero y creo que eso deberíamos rescatar. En un plantel tan importante y tan rico como el de Alianza -hablo de la calidad de jugadores- varios están en condición de patear un penal, y quien falla un penal es quien se atreve a patearlo”, señaló, poniendo énfasis en el valor de asumir responsabilidades.

Butrón reconoció que este tipo de golpes alteran lo planificado, pero pidió confiar en el proceso. “Te cambian los planes en el camino, golpea, pero yo confío en los planes que se han trazado y en los objetivos que se van a cumplir este año”, afirmó.

Luego, ahondó un poco más en su reflexión: “Dime alguien que haya conseguido todo lo que desea en la vida, absolutamente nadie. Y no es un consuelo, sino que en momentos complicados como este hay que tratar de revertir y salir adelante”, sostuvo.

Finalmente, fue en la misma línea que Franco Navarro y otros jugadores de Alianza: “Es cierto que uno de los objetivos se ha caído, pero considero que el objetivo del campeonato recién empieza y ha comenzado bien”, concluyó.