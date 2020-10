Este lunes, Alianza Lima sumó su quinto partido consecutivo sin ganar, tras caer ante Ayacucho FC por 1-2 en su debut en la Fase 2 de la Liga 1. Una derrota que mantiene a los victorianos en la parte baja del acumulado con solo 22 unidades, a falta de 8 fechas para que termine el torneo local. Leao Butrón habló en FullDeporte por Depor sobre la situación que vive el cuadro blanquiazul, que al mando de Mario Salas, solo ha logrado sumar de a tres en dos oportunidades (Carlos Stein y Deportivo Llacuabamba).

“El nivel de nosotros no está en lo mínimo indispensable para tener buenos resultados. Luego está la ausencia de varios jugadores, por venta, por renovación, por lesiones. Todo esto se ha acumulado partido tras partido”, señaló el arquero.

“Los entrenamientos son buenos, intensos, ahí no tengo nada que decir. Es responsabilidad de nosotros trasladar lo que entrenamos al día del partido”, agregó, resaltando que el problema está en los propios futbolistas y no en el comando técnico. Asimismo, negó rotundamente que le estén haciendo ‘la camita’ al técnico chileno. “Ese tema no existe, nosotros nos jugamos nuestro prestigio", puntualizó.

Leao Butrón sobre Alianza Lima: “Nuestra mirada está puesta en salvar la categoría”

A SALVARSE DEL DESCENSO

Leao Butrón habló sobre los objetivos del equipo, a falta de 8 fechas para que culmine la temporada. Los blanquiazules se ubican en la casilla 14 con 22 unidades, solo a tres diferencia con Sport Boys (18), quien ya se encuentra en la zona de descenso.

“Nuestra mirada está puesta en salvar la categoría. Estamos jugando eso. Por más que exista la posibilidad de alcanzar un cupo a algún torneo internacional, seríamos irresponsables si tenemos la cabeza en ello. Esa es la realidad”, afirmó.

SOBRE SU RETIRO

El arquero blanquiazul culmina su contrato a fin de año con Alianza Lima. Sin embargo, pese a sus 43 años y que ya había anunciado que este sería su último año en el fútbol, la pandemia del covid-19 y la situación de Alianza Lima habrían cambiado sus planes.

“No sé si me voy a retirar. Lo que nos estamos jugando no me permite pensar en nada más. Ahorita no hay nada más importante que la institución. Ni pienso en eso. Yo me levanto y estoy pensando qué hacer. Mi contrato termina a fin de año”, contó.

LAPADULA A LA SELECCIÓN

Gianluca Lapadula dio el primer paso y se contactó con la Federación Peruana de Fútbol, en su intención por obtener el DNI. Este lunes la FPF dio a conocer que el futbolista nacido en Italia y de madre peruana realizó un acercamiento para obtener asesoría respecto a los trámites que debía realizar.

“Yo creo que si va a venir a subir, va a ser buenísimo. Yo no lo he visto jugar ni siquiera en resúmenes, pero no me parece saludable generar tanta expectativa por un jugador en un deporte colectivo”

