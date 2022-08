Leao Butrón brindó una reciente entrevista a un canal de YouTube donde habló de las distintas etapas que le tocó vivir en su carrera futbolística y recordó a Cristian Zúñiga, excompañero que tuvo en Alianza Lima durante la temporada 2020. El exarquero blanquiazul dijo que el atacante colombiano la “rompía” en los entrenamientos, pero que a la hora de la verdad le “ganó el miedo escénico”.

“Era mi amigo y todo pero, ¿sabes qué es lo que creo? Que no era malo como le fue acá. El miedo escénico le ganó. Fue Zúñiga, ¿puede ser?”, respondió Leao Butrón a Giancarlo Granda luego de que este le consultara qué jugador fue el más bajo que le tocó observar en una plantilla.

“¿Sabes lo que me dijo en la presentación? ‘Parce, estoy nervioso’. Yo decía: ‘¿Pero cómo? Es un amistoso. Es la presentación, no pasa nada. Cristian, tranquilo’. Yo lo vi en entrenamientos y lo veía potente, yo decía: ‘Este nos va a salvar el año’, pero cuando lo vi en la cancha se tropezó. Ya cuando le volvió a pasar veía que le ganaba el miedo y le ganó el miedo. Fue al psicólogo, pero no sé qué pasó”, añadió.

“Yo lo veía en los entrenamientos y decía: ‘Este zambo la va a romper con ese físico’, pero en los partidos le costó. Siento que se pudo hacer mejores contrataciones ese año”, sentenció Leao Butrón.

Cabe recordar que Cristian Zúñiga se fue antes de cumplir su contrato con Alianza Lima y regresó al fútbol de Panamá. Actualmente milita en el Potros del Este. El colombiano jugó un total de 13 partidos con los de La Victoria entre Liga 1 y Copa Libertadores y no pudo anotar.