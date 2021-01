Conforme a los criterios de Saber más

Capitán, referente, ídolo y tantas veces figura. El nombre de Leao Butrón significa mucho en La Victoria y hoy su nombre se repite en todos lados, de parte de quienes buscan culpables del descenso y de quienes valoran sus esfuerzos en los logros blanquiazules.

Dos días después del anuncio de que Alianza no le renovara el contrato, el portero se siente prácticamente fuera del fútbol profesional. “Creo que sí. No 100%, pero creo que sí”, nos responde, sin embargo, considera que el fútbol no lo está dejando a él porque “ya tengo varios años preparándome para esto”. Se refiere al retiro. Si no se calza los guantes, el futuro de Leao está muy claro: el plano gerencial.

Las razones deportivas del fracaso de Alianza han quedado claras y Leao las ha sabido contar en una interesante entrevista que tuvo con Peter Arévalo en el programa “A Presión”. Por eso, nos contactamos con el portero para analizar el otro lado de su vida profesional, la de gestor deportivo. Butrón tiene estudios en Administración y Gerencia Deportiva, además de tener el título de entrenador de fútbol -sin embargo, ya adelantó que sus planes no van por este camino-. A lo que apunta es a sumar al fútbol desde el lado de la mejor toma de decisiones fuera del campo.

En su vida como futbolista ha podido corroborar todo eso que aprendió en las aulas. “Estamos lejos en gestión, no solo en primera, también en menores”, y en Alianza lo vio más de cerca. “No entendía por qué no se reaccionaba a situaciones tan notorias. No se necesita estudiar para que te des cuanta que pasaban cosas, pero respeté esa parte porque he sido futbolista no gerente”, explica. La indisciplina, las contrataciones, ciertas decisiones que afectaron la institución atacaron al seno de la institución, tanto que el descenso fue la consecuencia.

Con los conocimientos más allá de un futbolista, Leao analiza el fracaso como consecuencia de una serie de decisiones deportivas, extradeportivas y dirigenciales. Sin embargo, en ella también se debe rescatar lo mejor. “La marca Alianza seguirá siendo la misma en Primera que en Segunda. La propuesta de valor para temas comerciales debe ser la misma”, adelanta, aunque reconoce que los ingresos de TV si bajarán por los contratos ya escritos, pero que se puede recuperar las pérdidas de televisión con ingresos por taquilla.

¿Cuál será la nueva situación de Leao?

Ante la nueva situación, Leao se ve muy cerca de empezar a trabajar en el lado dirigencial. “ Me veo muy cerca de eso. Me hubiera gustado que hubiera sido en Alianza pero ellos han decidido que no ”, nos dice, pero mientras tanto realiza lo que se puede llamar sus ‘prácticas’ en largas conversaciones con su hermano Jahir, entrenador del ascendido Alianza Atlético.

Con el retiro, a Leao se le aleja la posibilidad de pertenecer a la Asociación de Futbolistas, que es uno de los Grupos de Interés que deben formar la Asamblea de la FPF. “Me interesaría, pero me parece forzado que sea con futbolistas en actividad porque el futbolista debe estar concentrado en sus labores. Pero si el requisito es estar en actividad, lo veo lejano”, nos comenta.

Es el ámbito dirigencial el camino que definitivamente va a seguir y ya hace un par de años aseguró que su objetivo es llegar a presidir la Federación Peruana de Fútbol. Hoy, si bien analiza esa posibilidad, aún siente que tiene camino que recorrer. “Ojo que yo ya he sido dirigente en un club en Arequipa. No creo estar tan lejos, pero hay otro campo que es la experiencia. Creo que todavía no podría dar ese salto porque falta aprender cosas”, sin embargo, es el propósito al que apunta.

Leao entiende que desde la Federación se debe dar un orden natural al deporte peruano -que se intenta con el nuevo Estatuto de darle votos a los futbolistas, entrenadores y árbitros- y la idea del portero apunta a que los votos se manejen con la proporción necesaria en razón del desarrollo del fútbol en general, y no solo de algunos interesados.

Mientras, por ahora no se verá al Butrón político. Si bien está inscrito en el PPC desde hace una década, el portero ha dejado un poco de lado ese ámbito. Hace un año declinó de la invitación para postular al congreso y hace poco volvió a hacerlo.

Por ahora Leao se despedirá de los campos. No está animado para volver y duda que exista una propuesta que lo vuelva a motivar, salvo un llamado de La Victoria.

