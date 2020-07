Esta historia también pudo ser un guion de cine. Y la pudo escribir Francisco Lombardi, el cineasta más prolífico del Perú y que tuvo un vínculo con el fútbol peruano por más de un cuarto de siglo. A inicios de los noventas, el ex presidente de Sporting Cristal intentó convencer a Marcelo Bielsa para que dirija a la selección peruana. El contacto se podría resumir con el nombre de dos películas que filmó por esos años Lombardi. Bielsa pudo ser un “caído del cielo”, pero su respuesta llegó “sin compasión”.

Y también esta historia pudo ser un guion de película porque todo comenzó con una vieja cinta de VHS. “Lo conocí a inicios de los años noventa. Él vino con ‘Ñuls’ para un cuadrangular y tenía problemas para ver unos videos de fútbol. Traía en su maleta varios caset de VHS en sistema PAL, y aquí en el Perú no teníamos ese formato en aquella época. Yo le conseguí un equipo para que resolviera su problema”, explicó Lombardi.

Marcelo Bielsa, quien acaba de ascender a la Primera División con el Leeds de Inglaterra, aceptó el diálogo, sin embargo, muy rápidamente se apagó la ilusión de contratarlo con la pregunta que hoy es parte de la leyenda urbana del balompié nacional. “¿Tiene 11 jugadores del nivel de Chemo del Solar?”, preguntó el ‘Loco’ y el silencio del directivo peruano cerró cualquier intención. El contratado, finalmente, fue el serbio Vladimir Popovic, quien venía de ser campeón de la Copa Intercontinental con el Estrella Roja de Belgrado. Los resultados son historia conocida.

En aquel 1992, despegó la carrera internacional de Marcelo Bielsa. Se fue a México por cuatro años y tuvo que esperar hasta 1998 para su primera experiencia como técnico de selecciones. Estuvo en Argentina hasta el 2004 y luego en Chile desde el 2007 al 2011. Desde allí ya no ha vuelto a tener cercanía con ningún cuadro nacional. Su futuro cercano lo ubica en una de las principales ligas europeas. La directiva del Leeds United, en medio de los festejos por el campeonaton en la Segunda, quiere mantener al ‘Loco’ en su regreso a la Liga Premier.

-La carta del 2014-

Una de las últimas gestiones de Manuel Burga como presidente de la Federación Peruana de Fútbol fue buscar un técnico para la Copa América 2015. Ya se había ido Sergio Markarián y la idea era nombrar a un profesional con trayectoria y experiencia en Eliminatorias.

Incluso el directivo de la Federación, Alfredo Britto, le confirmó a este diario que hubo una intención de viajar a Buenos Aires para convencer a Bielsa, quien se encontraba desempleado luego de su experiencia con el Athletic de Bilbao.

Ya no eran tiempos de cintas de VHS, ni de la necesidad de un viaje largo para hacer una propuesta laboral. Marcelo Bielsa, como en 1992, no quiso prolongar la negociación y cerró la historia con una carta enviada a la Federación Peruana de Fútbol.

Desde Videna compartieron el comunicado en sus redes sociales. Poco después se hizo oficial la llegada de Pablo Bengoechea, quien dejó el cargo ante la llegada de Edwin Oviedo a la presidencia de la FPF. En el 2015 llegó Ricardo Gareca y esa historia, también, la conocemos muy bien.

-Las disculpas de Claudio Pizarro-

En aquel 2014, meses previos al Mundial de Brasil, muchos futbolistas de la selección peruana fueron consultados por Marcelo Bielsa. La intensidad mediática del tema creció hasta que Claudio Pizarro, aun capitán indiscutible de la bicolor, se animó a una sentencia previa: “No he escuchado muy buenas cosas de Bielsa en Europa, me dicen que era muy ‘duro’”, le respondió al periodista Elkin Sotelo, para el suplemento Deporte Total.

Hace poco, Sotelo recordó que al día siguiente muchos medios llamaron a Pizarro para que confirme esa afirmación. Y el ‘Bombardero de los Andes’ no se retractó. Todo lo contrario. “Eso siempre conservo de Claudio, que nunca se tiró para atrás en sus declaraciones”, recordó Elkin hace un par de semanas.

“Dije que no había oído cosas buenas de él. Quizás mis declaraciones fueron apresuradas. Hice una investigación y reconozco que me apresuré. Quería pedir disculpas porque no quise ofender a nadie”, le respondió a Movistar Deportes (que en ese tiempo llevaba el nombre de CMD).

Al final, Claudio Pizarro nunca fue dirigido por Marcelo Bielsa, pero sí por Pep Guardiola, quien es un admirador confeso del argentino. El destino futbolístico es así de “Loco”.

