Universitario de Deportes está de aniversario. El club crema celebra sus 102 años de fundación y compartió un emotivo video en el que reunió a grandes protagonistas de su historia, desde sus máximas leyendas hasta los actuales referentes del plantel.

Con un mensaje cargado de identidad y sentimiento, la institución destacó la importancia de quienes construyeron el camino del club y de las nuevas generaciones que mantienen viva la pasión por la camiseta merengue.

Del ‘Puma’ Carranza a Edison Flores: la emotiva celebración de Universitario por sus 102 años. Foto: Universitario

“Por el legado de quienes nos precedieron, la fuerza de quienes nos acompañan y la esperanza de quienes heredarán esta pasión eterna”, señaló Universitario en la publicación.

“¡Feliz 102 aniversario, club amado!”, añadió el conjunto crema como parte del saludo dirigido a sus hinchas.

El video aniversario contó con la presencia de históricos jugadores que dejaron huella en la institución. Entre los exfutbolistas que aparecen en el material audiovisual destacan José Luis ‘Puma’ Carranza, uno de los máximos referentes en la historia de Universitario; Héctor Chumpitaz, considerado una de las grandes figuras del fútbol peruano; entre otros.

El homenaje también incluyó a jugadores que actualmente forman parte del plantel de Universitario. Edison Flores, Horacio Calcaterra y Aldo Corzo fueron algunos de los futbolistas que aparecieron en el video

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Por el legado de quienes nos precedieron, la fuerza de quienes nos acompañan y la esperanza de quienes heredarán esta pasión eterna.



¡Feliz 102 aniversario, club amado! 🫂#102AñosDeGrandeza pic.twitter.com/h40aO2HMfT — Universitario (@Universitario) August 7, 2026

Universitario celebra más de un siglo de historia

Fundado en 1924, Universitario de Deportes es uno de los clubes más importantes y populares del fútbol peruano. A lo largo de sus 102 años, la institución crema ha construido una identidad basada en la tradición, sus títulos, sus grandes jugadores y el respaldo de una numerosa hinchada.

Con este mensaje de aniversario, Universitario buscó destacar tres conceptos que forman parte de su historia: el legado de sus ídolos, la fuerza de quienes actualmente defienden sus colores y la esperanza de las futuras generaciones que continuarán con la pasión por la camiseta crema.

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