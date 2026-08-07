Universitario de Deportes llega a los 102 años: el mensaje que emocionó a sus hinchas. Foto: Universitario
Universitario de Deportes llega a los 102 años: el mensaje que emocionó a sus hinchas. Foto: Universitario
Por Redacción EC

Universitario de Deportes está de aniversario. El club crema celebra sus 102 años de fundación y compartió un emotivo video en el que reunió a grandes protagonistas de su historia, desde sus máximas leyendas hasta los actuales referentes del plantel.

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