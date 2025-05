Antes que autoridad en Roma, el cardenal Robert Prevost, prefecto del Dicasterio para los Obispos y una de las figuras más influyentes del papa Francisco, fue un misionero agustino que caminó en sandalias por las calles de Chiclayo y estuvo en primera línea para reclamar, incluso, la reparación urgente de alcantarillas en la ‘Ciudad de la Amistad’.

Prevost llegó al Perú en 1985, cuando aún era un joven sacerdote. Lo hizo sin escudos, con fe y con la humildad del que sabe que su misión es escuchar antes que hablar. Vivió más de dos décadas en tierras norteñas, entre las comunidades agustinas de Chulucanas, Chiclayo y, principalmente, Trujillo, donde se ganó el respeto por su sencillez, su liderazgo y, por qué no decirlo, su pasión en proceso de aprendizaje por un deporte popular en el Perú: el fútbol.

Lo cierto es que a Prevost le gustaba el tenis y el baloncesto. “Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo así que tengo muchas ganas de volver a la pista. Aunque mi nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora”, contó en una entrevista años atrás.

Durante su larga estadía en Chiclayo, Prevost se las arreglaría para encontrar tiempo a su afición. Practicaba el tenis en la cancha del colegio Santa María Reyna de Chiclayo y algunas veces también en el Jockey Club. Su otra afición, el baloncesto, solo la veía por televisión y la comentaba con emoción raras veces.

“A mi querida Diócesis de Chiclayo, en el Perú, donde un pueblo fiel acompañó a su obispo, compartió su fe y dio tanto para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo”, dijo Prevost, ahora León XIV desde el corazón del Vaticano tras ser nombrado como el sucesor del papa Francisco. Su emoción y su DNI revelan su cariño por nuestro país.

Ese cariño también se trasladó al fútbol. Nacionalizado peruano en el 2015, vivió como obispo de Chiclayo la histórica clasificación de la selección peruana al Mundial luego de 36 años, así como padeció el repechaje fallido del 2022. Incluso vivió el año olvidable de Juan Reynoso en la Bicolor, seguramente, con un sentimiento de afecto por la selección producto de la convivencia.

De ahí que también sembró bunas amistades y afectos por el Juan Aurich de Chiclayo, equipo de la Primera División del fútbol peruano que en el 2011 lograría un histórico título. Eso sí, a Prevost nunca se le ha visto con una camiseta en mano, a diferencia del papa Francisco, un enamorado del fútbol e hincha del san Lorenzo de Almagro argentino.

Prevost en cambio, a diferencia de lo que comentan las redes sociales, gusta poco del fútbol. Sin embargo, había cierto afecto por el ‘Ciclón del Norte’, el Juan Aurich, equipo que hoy disputa la Liga 3 del fútbol peruano. Aunque nunca tuvo una camiseta en manos, o por lo menos no hay imagen.

Es más, aunque en las redes sociales ya se han encargado de vestir al papa León XIV con los colores de Alianza, Universitario y hasta Sporting Cristal, lo cierto es que prefería vestir de blanco como la iglesia o el tenis.

