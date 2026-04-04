Universitario de Deportes recibe a Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1. En los últimos minutos del duelo Andy Polo se lesionó, pero tuvo que retornar al terreno de juego.

El futbolista ‘crema’ disputó el balón con Alan Cantero, sin embargo, su rodilla izquierda hizo un movimiento raro en el ‘sprint’.

Polo se sintió de inmediato y tuvo que ser retirado en camilla, pero la ‘U’ ya no tenía más cambios disponibles, así que tuvo que asumir los minutos restantes incapacitado.