Resumen

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Fértoli fue sustituido por lesión ante Deportes Tolima. (Foto: Mario Zapata / GEC)
Fértoli fue sustituido por lesión ante Deportes Tolima. (Foto: Mario Zapata / GEC)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes sufrió un duro contratiempo en pleno partido frente a Deportes Tolima por la sexta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. A los 29 minutos del primer tiempo, Héctor Fértoli tuvo que abandonar el terreno de juego tras presentar molestias físicas que le impidieron continuar en el compromiso disputado en el Estadio Monumental.

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