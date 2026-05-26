Universitario de Deportes sufrió un duro contratiempo en pleno partido frente a Deportes Tolima por la sexta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. A los 29 minutos del primer tiempo, Héctor Fértoli tuvo que abandonar el terreno de juego tras presentar molestias físicas que le impidieron continuar en el compromiso disputado en el Estadio Monumental.

La salida del mediocampista argentino generó preocupación inmediata en el comando técnico y en los hinchas cremas. Hasta el momento de su lesión, Fértoli era uno de los jugadores más participativos del encuentro, mostrando movilidad en el mediocampo, intensidad en la recuperación y claridad para conectar las transiciones ofensivas de Universitario en un duelo de alta exigencia.

Las imágenes captadas durante la transmisión y difundidas en redes sociales mostraron al futbolista dejando el campo visiblemente afectado, mientras era atendido por el cuerpo médico. Aunque todavía no existe un diagnóstico oficial sobre la gravedad de la molestia, su salida obligó a modificar el planteamiento de un equipo que se juega gran parte de sus opciones de avanzar a los octavos de final del torneo continental.

Con el partido todavía en desarrollo, Universitario busca sostener el resultado y mantener vivo el sueño de seguir en carrera en la Copa Libertadores. En medio de esa batalla deportiva, la situación de Fértoli se convierte en una de las principales preocupaciones del cuadro merengue, que podría perder a una pieza importante de cara a los próximos desafíos de la temporada.