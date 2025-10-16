Redacción EC
recibe a en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 14 del Torneo Clausura de la , este jueves 16 de octubre. Kevin Quevedo tuvo que abandonar el terreno de juego y ser llevado a la ambulancia tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza.

En la primera jugada del duelo, Quevedo y Carvajal disputaron un balón aéreo. El ‘íntimo’ fue el más perjudicado al recibir un golpe en la parte lateral de la cabeza. Fue sustituido por Gentile a los 4 minutos.

