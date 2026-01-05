Hablar de Universitario de Deportes también es hablar de memoria, y estos libros ayudan a entender por qué la ‘U’ es mucho más que resultados o campeonatos.

Tricampeones, libro de Pedro Ortiz

El Tricampeonato obtenido por Universitario fue mucho más que una inolvidable hazaña futbolística. El título conseguido en 2025 por el cuadro dirigido por Jorge Fossati, el número 29 en el palmarés del club deportivo más ganador del país, representó el punto culminante de un largo y tortuoso proceso de rescate institucional y financiero que empezó cuando Jean Ferrari tomó las riendas de una institución que parecía condenada a la bancarrota y la desaparición.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Ahora soplan nuevos vientos en la U y los tres últimos campeonatos nacionales son una prueba contundente de la resiliencia y la capacidad de remar contra la corriente que tiene el pueblo crema, que hoy abarrota las tribunas del Estadio Monumental cada vez que el equipo juega como local.

El Matutazo, la vuelta olímpica en Andahuaylas en el año del Centenario, la estrella 29 alcanzada con varias fechas de anticipación... Las tres últimas campañas de Universitario están llenas de historias, anécdotas, estelares performances individuales y partidos redondos en lo colectivo, pero también de episodios de incertidumbre y desazón. De todo eso trata esta nueva publicación de Pedro Ortiz Bisso, el periodista peruano que mejor conoce el «planeta Universitario». Una crónica detallada y apasionante sobre el glorioso «Tri», que le permitió a un grande del fútbol nacional reencontrarse con su historia.

Precio: s/ 59.00

Pienso en Tri, Miguel Villegas

El libro definitivo del tricampeón: la obra que todo hincha de la “U” debe tener, el testimonio que inmortaliza la hegemonía del más campeón. Pienso en Tri es el retrato más íntimo y poderoso del renacimiento de Universitario de Deportes. Miguel Villegas acompaña al club desde el abismo de 2022 hasta la gloria absoluta del 2025, cuando la U alcanza su segundo tricampeonato, un logro inédito que redefine su historia y vuelve a unir a generaciones enteras. Con sensibilidad narrativa y precisión periodística, Villegas reconstruye los días en que el vestuario se volvió familia, el Monumental recuperó su mística, los hinchas volvieron a creer y los jugadores entendieron que la fe, la disciplina y la Garra podían cambiarlo todo. Entre escenas emocionantes, confesiones privadas y momentos que desbordaron estadios y corazones, este libro captura no solo los partidos y los goles, sino el espíritu que sostuvo la hazaña: una comunidad que se negó a dejar morir a su club y terminó creando un capítulo irrepetible del deporte peruano. Un testimonio vibrante, fiel y humano sobre lo que significa amar a la U.

1975 latidos por minuto, Rubén Marruffo

“1975 Latidos por Minuto” no solo revive los hechos, sino que invita a reflexionar sobre las emociones colectivas que marcaron a toda una generación. A través de sus páginas, Marruffo nos recuerda que el pasado guarda lecciones valiosas para el presente.

Precio: 79 soles

“Tricampeones”: El Comercio presenta el libro oficial del ‘Tri’ de Universitario de Deportes

Tricampeones no solo narra: también muestra. El libro reúne fotografías emotivas de las campañas 2023, 2024 y 2025, así como imágenes inéditas del Archivo Histórico de El Comercio, piezas que duermen bajo llave y que ahora renacen para acompañar al lector. Es, en esencia, un álbum de eternidad: el instante exacto en que la “U” volvió a encender su estrella más brillante.

La U y su historia

Precio: 399 soles

Incluye póster exclusivo. SINOPSIS: La U y su historia , escrito por Rafael Quirós Salinas, es considerado el libro más monumental sobre el Club Universitario de Deportes. Jugador destacado y reconocido por muchos como el mejor presidente del club, el ingeniero Quirós publicó hace casi treinta años un valioso trabajo histórico, que ahora rescatamos para los hinchas en esta edición única y aumentada. La obra reúne sus investigaciones originales sobre el club, desde su fundación en 1924 hasta 1993, complementadas con una actualización de los hitos más recientes. Un libro fundamental para mantener vivo el legado imborrable del equipo más campeón del Perú.