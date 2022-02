Conforme a los criterios de Saber más

Han pasado casi dos años desde que Carlos Benavides viajó a La Paz para iniciar una nueva etapa como gestor deportivo en el extranjero. Primero fue gerente del club Bolívar y hoy es presidente del club Celaya, equipo de Liga Expansión de México, que el próximo año buscará su ascenso. A pesar de la distancia, el ex directivo de Sporting Cristal hace paralelos entre la Liga 1 peruano y los torneos foráneos donde ha trabajado recientemente. Además, hace un balance de la actuación de los futbolistas peruanos en el balompié azteca. Pedro Aquino se llevó la más alta calificación.

—¿Por qué decidiste volver a comenzar de cero al irte al Celaya de México?

En la pandemia me fui del Perú para asumir el cargo de director comercial de Claure Fútbol Club y asumí la gerencia general del Bolívar. En los diez meses que estuve lanzamos el plan Centenario, que es el plan más ambicioso del club. Nos vinculamos con el Grupo City Fútbol Club gracias a la gestión de Marcelo Claure. Fue algo duro el proceso en lo psicológico porque nos tocó la etapa dura de la pandemia, incluso me tocó viajar a Bolivia en un vuelo humanitario. Decidí dar un paso al costado para que pueda llegar alguien con más energía y claridad. Al volver a Lima me contactaron unas personas de México, que me invitaron a México para contar mis experiencias y hablar de mi libro (El poder de la transformación). Allí pude conocer a Alan Achar, presidente en ese tiempo del Celaya, y me invitó a trabajar en el club como director general. Siempre tuve el anhelo de trabajar en México o en España. El proyecto era muy ambicioso, sobre todo por participar en la Liga Expansión, que es un proyecto para cuidar a los clubes de Segunda en México. Celaya está preparándose para certificarse y buscar competir en el ascenso para el 2023. Fueron tres semanas entre la propuesta y mi inicio como trabajador del club.

—¿Y cómo pasaste tan rápido a la presidencia del club?

Aquí hay una empresa que se llama Desarrolladora del Fútbol México, que pertenece a la familia Achar y que son dueños del club Celaya. Y Alan Achar, quien era el presidente del club, decidió asumir nuevos retos. Él estaba conforme con mi trabajo y hace diez días me citaron en la ciudad de México. Me dijeron que querían continuar con mi labor para lograr el certificado del club. Por eso me dieron el honor de asumir la presidencia y ahora voy a armar una estructura de reportar nuestros avances con la familia Achar, que son muy capaces y muy buenas personas.

—¿Tienes algún tiempo de contrato para este cargo?

Yo pertenezco a la planilla del club. Es un cargo de confianza, los plazos lo marcan las metas cumplidas. Este proceso puede durar unos 4 años, en junio de este año comienza el torneo oficial de ascenso. En junio del 2023 se define qué equipos logran el ascenso.

—¿Tu balance en Bolivia es que un fútbol mejor o tiene más carencias que la Liga 1 de Perú?

Hay jugadores con mucha calidad y condiciones. Encontré una interacción entre clubes más fluida, pero es más informal que en Perú. Me hizo acordar a lo que era Perú hace diez años, con cambios en los reglamentos y las bases. Hasta que estuve en Perú, la Liga 1 era superior a la liga boliviana. Mi sensación a la distancia es que el torneo boliviana cada vez se está acercando más al Perú. Para mí la Liga 1 está retrocediendo por las intromisiones políticas, más que por la misma gerencia de la Liga 1. Hay definiciones de baja y equipos que se quedan por el TAS, por intromisiones de las Comisiones de Justicia o por criterios de la Comisión de Licencias. El manejo de la Federación salpica a la Liga 1. En Bolivia, además, hay unos tres clubes que sí hacen una inversión importante y viajan en charter a sus partidos, hacen pretemporadas en Brasil, etc.

—¿Cuál sería tu mayor crítica a la FPF en la organización de la Liga 1?

El clientelismo de la Federación Peruana de Fútbol. La Federación quiere prefiere tener clientes antes que clubes en crecimiento. Tienen una forma de trabajar como reza el dicho: “Para mis amigos todo y para mis enemigos la ley”. No quieren dejar que los clubes crezcan y así buscan mantener los votos a favor cuando hay elecciones. Cuando hay asambleas asombra los votos que tiene a favor y que los votos en contra, que denuncien las ilegalidades, sea de los clubes mejor manejados en el país.

—¿Si tú fueras aún dirigente en el Perú votarías porque la Liga 1 vuelva a la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional?

La FPF no deja que la Liga 1 sea una competición independiente, esa es mi sensación. Yo volvería a la Asociación, pero con una estructura profesionalizada, con un gerente general, un gerente comercial y un gerente deportivo.

—¿Qué opinas de las críticas a los jugadores que vienen al Perú desde el campeonato boliviano?

El peruano, en el tema del fútbol, siente que está muy por encima de Bolivia o Venezuela. Cada liga puede traer un nivel de jugadores, cada liga tiene su sello de calidad. Para que Pedro Aquino juegue en América primero debió pasar por Lobos BUAP. Yo me metí en problemas por opinar sobre Marcos Riquelme o John Jairo Mosquera. Algunos hinchas de Cristal hasta me dijeron que los había recomendado. Yo no tengo ninguna injerencia ni relación con el club. Pero es verdad que Roberto Mosquera conoce muy bien el mercado boliviano. No veo mal que se contraten jugadores de ese campeonato.

—Ahora que lo mencionas. ¿Es verdad que a Roberto Mosquera lo tienen en el radar de la selección boliviana?

Sí, totalmente. Cuando llegué a Bolivia, desde el mismo Bolívar me hablaron muy bien de Roberto. Sé que en algún momento le hicieron una oferta, los dueños del Royal Pari también me hablaron muy bien de él. Su nombre ha sonado siempre para la selección boliviana.

—¿Cuáles son los peruanos mejor recordados en Celaya?

Aquí jugaron Pepe Soto y Sandro Gamarra. A mí me preguntan mucho por Pepe, creo que Sandro estuvo menos tiempo. Pero con Pepe sí tuvieron un buen tiempo en Primera.

—¿Alejandro Duarte también pudo fichar por Celaya? Vimos fotos de él con gente del club.

Alejandro estaba en Ciudad de México de vacaciones y coincidió que nosotros jugamos allí. Cuando acabó el partido bajó a saludar, me saludó a mí y a otras personas del club. Además él ha jugado en Zacatepec y en Lobos BUAP, así que tiene varios ex compañeros por aquí. Me parece un gran arquero, pero él está con contrato con Sporting Cristal y va a jugar la Copa Libertadores.

—¿La Liga Expansión de México es superior a otras ligas sudamericanas?

En términos de infraestructura y organización está por encima de ligas como la paraguaya o la ecuatoriana. Lo que sí es cierto es que la calidad del jugador sudamericano muchas veces hace la diferencia. Pero si yo tengo que analizar el rendimiento del Celaya y lo llevo a la Liga 1 de Perú, sin duda compite arriba. Solo por intensidad ya sería un equipo duro en el Perú.

—¿Más allá de Guivin te interesa otro jugador en Perú?

Tenemos un departamento de inteligencia deportiva que sigue jugadores. Y claro que hay seguimiento como en el caso de Jordan. El corazoncito peruano no se ha ido, el jugador peruano en México está rindiendo mucho y siguen llegando como el caso de Luis Abram.

—¿Qué jugadores peruanos son más valorados en México?

A nivel de historia, lo de Gerónimo Barbadillo en el Tigre es algo que yo no sabía. Tú vas a Monterrey, dices que eres peruano y no sabes lo que es con Barbadilo. Es un ícono. Lo de Juan Reynoso en Cruz Azul también es histórico por todo lo logrado. De los actuales creo que lo de Pedro Aquino es muy importante. Pedro es el equilibrio de su equipo. Ahora que ha estado con una seguidilla de lesiones, al América le ha costado mucho reemplazarlo.

—¿Crees que Juan Reynoso, ahora que lo ves de cerca en México, es el candidato natural para reemplazar a Ricardo Gareca en la selección en el largo plazo?

Debería ser un candidato natural, pero en lo particular a mi causa un poco de escozor imaginar la selección peruana sin Ricardo Gareca. Ya imaginar la selección sin Gareca parece algo muy lejano, sería maravilloso que se quede.

—¿Santiago Ormeño está bien valorado en México?

En Puebla es muy querido, en León aún no logra consolidarse. Lo que pasó en Perú se puede entender, no es fácil ser el ‘9′ de Perú. A mí me gustó mucho cómo ingresó Valera. Fue un partido difícil para Ormeño, no fue cómodo.

—¿Cómo ves la actualidad de Cristal a lo lejos?

Lo que más alegra es que se mantenga el ADN de la mano de Roberto Mosquera y que se siga apostando por los jóvenes. Se trabajó mucho para desarrollar un modelo con chicos jóvenes. Es la gran fortaleza que ha recibido la nueva administración del club.

—¿Qué te pareció la designación de Jorge Cazulo como entrenador de la Sub 18?

Me pareció una maravilla porque Jorge mezcla el ADN de un jugador de Peñarol y que lo supo amalgamar con el ADN de Sporting Cristal. Cuando firmamos su último contrato aparecía que Jorge iba a seguir trabajando en el club. Me alegra que se haya cristalizado.

—¿Se debe tomar con calma la caída por 7-1 ante Independiente del Valle en la Libertadores Sub 20?

Hemos enfrentado a una potencia en el fútbol sudamericano y formativo. Independiente del Valle está al nivel de Brasil o Argentina. Cristal tiene un buen proyecto formativo, pero en esos proyectos también influye el ecosistema de cada país. Si no hay una buena competencia y política interna es difícil crecer. Para esta Federación no son una prioridad los menores. Me pareció gravísimo que, en medio de la pandemia, no haya sido una prioridad que se reactiven los torneos de menores. Dos años sin competir es durísimo.

