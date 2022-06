A Melgar, la cima no le causa vértigo. Ahí se ha sabido mantener a lo largo de la temporada y ahí piensa quedarse en todo lo que se aproxima. De hecho, ya resta muy poco para el final del Torneo Apertura y el camino triunfal del club arequipeño no cesa. Sus más cercanos perseguidores suplican por tropiezos que nunca llegan. Y ahora, con la reciente victoria ante Sport Boys (1-0), ‘El Dominó’ no solo logra extender su racha ganadora, sino que ya está acariciando el título de esta primera etapa del fútbol nacional.

Ya hace unos días, el mismo Juan Carlos Oblitas elogiaba el gran trabajo de Melgar en medio de un fútbol peruano que está lleno de adversidades y con un sinfín de reestructuraciones internas por realizar en los próximos años. El club rojinegro se ha ganado la ‘chapa’ de “club modelo” y no es para menos.

“Yo me siento feliz por lo que ha hecho Melgar en la Copa Sudamericana, que además está dando un ejemplo de lo que se tiene que hacer (…) A pesar que estamos en un fútbol complicado, Melgar hace un buen tiempo viene haciendo un trabajo que le está dando resultados, y que nos está diciendo ‘este es el camino correcto’”, señaló el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en una conferencia de prensa.

Los buenos resultados de Melgar no son únicamente de ahora. El equipo arequipeño viene destacando con mucha constancia en los últimos años, tanto a nivel nacional como internacional. Aunque, eso sí, ‘El Dominó’ parece haber encontrado su punto más álgido este 2022.

El haber pasado a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, liderando su grupo ante equipos como Racing de Argentina, River Plate de Uruguay y Cuiabá de Brasil, representa uno de los frutos más valiosos que el Melgar ha cosechado en este tiempo. Para el fútbol peruano, en general, que se ha acostumbrado a fracasos rotundos internacionalmente, lo del club rojinegro es un respiro profundo y una alegría tremenda.

Pero es importante mencionar que el equipo de Néstor Lorenzo ha sabido llevar de la mano todas sus metas en conjunto. A pesar de que se ha concentrado en hacer un buen papel en la Sudamericana, objetivo que ha cumplido, ‘El Dominó’ no ha descuidado sus aspiraciones a nivel local y hoy por hoy es el gran favorito a ganar el Torneo Apertura. Está a solo un paso de conseguirlo.

¿Qué le falta para ganar el Apertura?

El choque ante los rosados significó la octava victoria consecutiva de Melgar en el torneo local. De hecho, el equipo rojinegro lidera la tabla con un total de 37 puntos, producto 12 triunfos, tres derrotas y un empate.

A falta de dos fechas para la conclusión del Torneo Apertura, ‘El Dominó’ lleva la ventaja de cuatro puntos sobre Sport Huancayo, su más cercano perseguidor, aunque este aún debe disputar su duelo de la fecha contra Ayacucho FC en condición de visitante. Alianza, otro equipo que soñaba con alcanzarlos, cayó en Juliaca (1-0) ante Binacional y se quedó estancado, mientras Cristal se puso a 5 unidades, pero el tiempo puede ser corto para los celestes.

POS EQUIPO PTOS DG 1° Melgar 37 +11 2° Sport Huancayo 33 +14 3° Sporting Cristal 32 +12 4° Alianza Lima 29 +10

En el hipotético caso de que Sport Huancayo pierda su partido, a Melgar le bastaría una victoria en la siguiente jornada (contra Atlético Grau) para coronarse campeón del certamen, independientemente de los resultados de sus demás rivales.

Ahora bien, si el ‘Rojo Matador’ le gana este lunes a Ayacucho FC, Melgar solo estaría un punto arriba en la tabla, por lo que tendría la obligación de ganar en su siguiente choque y esperar que el equipo huancaíno pierda el suyo (ante Universitario) para así asegurar el trofeo. Claro está que si los dos clubes continúan triunfando, todo se definirá en la última fecha y Melgar, siempre, parte con su ventaja mínima, a menos que ceda puntos en la próxima jornada.

Hay que tener en cuenta que a Melgar solo lo queda recibir a Atlético Grau y visitar a Alianza Atlético. En casa, el equipo arequipeño ha ganado todos los partidos que ha disputado en el año (siete en Liga 1 y tres en Copa Sudamericana). Además, es el segundo mejor equipo en condición de visitante en el torneo local, solo por debajo de Sport Huancayo, habiendo cosechado 16 puntos valiosos (cinco victorias, un empate y tres derrotas). ‘El Dominó’ tendrá que seguir por ese mismo camino en estas dos últimas fechas para conquistar el Apertura.

#Liga1Betsson / Fecha 17

⚽️Sport Boys 0 - 1 FBC Melgar

45' + 5' ST | Final del partido y TRIUNFAZO DE VISITA. Con golazo de Quevedo nos mantenemos en el 1er lugar y dependemos de nosotros mismos.💪 ¿Próxima fecha? Este viernes 24 a las 7pm, ¿nuestro deber? ¡LLENAR LA UNSA! 🔥🔴⚫️ pic.twitter.com/qwSyT0dFua — FBC Melgar (@MelgarOficial) June 19, 2022

¿De qué sirve ganar el Apertura?

Hace algunos años, allá por el 2014, Melgar protagonizó una de sus mejores campañas a nivel local. Si bien ese año no logró ganar el Torneo Apertura ni el Clausura, el equipo rojinegro consiguió afianzarse en la cima de la tabla acumulada. Pero eso no le significó ninguna garantía para acceder a la final nacional, o los playoffs como se disputan hoy.

Aquella vez, en la definición del título, se enfrentaron Juan Aurich y Sporting Cristal, los ganadores del Apertura y Clausura respectivamente, mientras que Melgar se quedó con las manos vacías, algo que lució bastante injusto por la gran campaña que había hecho. Finalmente, los rimenses se coronaron campeones nacionales, pero los arequipeños ya habían dejado un precedente importante.

Al siguiente año, el reglamento del torneo local cambió a propósito de lo sucedido con Melgar, por lo que desde el 2015 el campeonato nacional se viene definiendo bajo el sistema de playoffs (semifinales y final) con algunas variaciones en el camino. Fue así que ‘El Dominó’ consiguió campeonar esa temporada y, en el año siguiente, fue subcampeón.

Melgar busca el tercer título nacional de su historia | Foto: GEC / Leo Cuito

Ahora el club arequipeño quiere volver a situarse en esta etapa final y aspirar así al tercer título nacional de su historia. Ganar el Apertura representará un impulso bastante importante para ello, pues le dará garantía de, como mínimo, jugar los playoffs al final de la temporada.

Eso sí, en caso de que Melgar conquiste el Apertura y, además de eso, acabe entre los dos primeros lugares del acumulado, clasificará directamente a la gran final. Y, en el escenario más ideal de ganar los dos torneos del año (Apertura y Clausura), ya no habrá ninguna necesidad de disputar una final, ya que será declarado campeón nacional de forma automática.

Es por esos motivos que triunfar en esta primera etapa de la temporada resulta bastante valioso. Ya dependerá de Melgar cerrar con broche de oro este Torneo Apertura 2022 y, luego, tratar de mantenerse en lo más alto para finalmente añadir un tercer trofeo a su vitrina. Por ahora, su rumbo está enderezado.

VIDEO RECOMENDADO La selección peruana se quedó fuera del Mundial Qatar 2022, luego de caer en el repechaje ante Australia, en penales.