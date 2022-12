Carlos Caro, vocero legal de la FPF, responde a las preguntas necesarias para este momento. Desde lo hecho por los clubes hasta si solo DirecTV transmitirá el torneo.

—¿Qué busca aclarar la medida cautelar presentada por la Federación contra el Consorcio Fútbol Perú?

La regulación establece que los derechos televisivos de la Liga 1 le pertenecen de forma exclusiva y excluyente a la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Desde hace varias semanas hemos tomado nota de diferentes actos efectuados por el Consorcio en el sentido de querer celebrar acuerdos con algunos clubes con la finalidad de querer vulnerar estos derechos que le pertenecen a la Federación por regulación. Si para ellos existe algo que aclarar, hemos logrado esta medida que ratifica que el Consorcio no es titular de los derechos. Esta es una acción contra el Consorcio, no contra los clubes.

—La ADFP aseguró que ustedes buscaban que el Poder Judicial ratifique que FPF tiene los derechos… es decir, que no les pertenecen aún o está ese dilema

Lo que ha planteado la Federación es una demanda y una medida cautelar contra el Consorcio. Lo que se está haciendo es ponerle un bloque al Consorcio porque no puede negociar sobre los derechos que no le pertenecen. No hay discusión por la titularidad de los derechos porque eso está en el Artículo 77 de los Estatutos.

—¿Desde cuándo le pertenecen los derechos a la FPF?

Los derechos le pertenecen a la FPF por Estatuto y los va a hacer valer desde el 1 de enero del 2023 y eso se ha venido informando a los clubes desde varios meses atrás.

—¿Y ahí no hay como un vacío temporal que les permite a los clubes firmar en estos meses?

No. Los derechos ya le pertenecen a la FPF porque así esta previsto en los Estatutos. Eso está inscrito en los Registros Públicos. Otra cosa es que la Federación ha establecido un periodo de transición y este periodo termina el 31 de diciembre. El 31 cesa cualquier uso de los derechos de transmisión y la Federación va a hacer uso de su derecho a partir del 1 de enero.

—Los clubes se amparan en la libertad de contratar para defender su renovación con el Consorcio…

Hay que diferenciar situaciones. Nosotros no estamos en un debate con los clubes. De parte de ellos no hemos recibido ninguna información oficial. No sabemos qué se ha firmado. Segundo, la libertad de contratación tiene un limites, no puedo contratar respecto a lo que no me pertenece. Si la regulación establece que los derechos le pertenecen a la FPF no sé que tipo de contrato pueden haber celebrado el Consorcio y los clubes si ellos no son titulares de los derechos.

—¿Por qué el derecho es de la FPF es mayor al de los clubes o del propio Consorcio de renovar?

Los derechos le pertenecen a la FPF porque así lo establecen el Estatuto y el Reglamento de la Liga 1. Este es un tema legal, pero la cláusula de preferencia pierde efecto porque es un imposible jurídico tener preferencia respecto a algo que no te pertenece. Tu me puedes alquilar tu carro y hay preferencia de seguir alquilando, pero qué pasa si antes vendes tu carro. No puede haber renovación respecto de algo que no existe.

—Nos dice que la FPF no sabe lo que los clubes están firmando. ¿Los clubes sabían lo que la FPF firmaba cuando se llegó al acuerdo con 1190 Sports?

Los clubes están absolutamente informados sobre el proceso de negociación, por eso es extraño que algo diga que no sabe, que no conoce. La información la tienen.

—Pero los clubes dicen que tienen dudas, que no saben si van a ganar ni cuánto van a ganar…

Eso que señalas como preocupación de los clubes, que dicen que “no sabemos, que hay una incertidumbre”. Acá hay que ser claros. Hoy no hay claridad sobre el viejo modelo porque cada club tiene su contrato y no reportan esa información a la FPF. Ellos declaran a la FPF a cuánto ascienden los derechos de la Liga.

—¿La Federación no sabe cuánto ganan los clubes por derechos de TV?

Cada club declara X, otro 2X, otro 0.8X. Solo tenemos sobre la mesa declaraciones juradas. Si partimos de la buena fe, haciendo la sumatoria del mercado, decimos: “Ustedes han declarado esto, que, por decir, suma 100. Entonces, vamos a mejorar esa posición”. Primero cada uno va a recibir el 20% más de lo que ha declaro. Si no han declarado la verdad pueden estar preocupados. Si han declarado la verdad no deberían estar preocupados que se ponga en riesgo sus derechos.

—¿Cómo serán las ganancias?

Nosotros partimos desde lo que han declarado. Van a recibir 20% más de lo que han declarado que han recibido en el 2022. Aparte van a recibir un pago único de 500 mil dólares. Y aparte, cuando se cierre el ejercicio del 2023, vamos a hacer el balance y el 70% de las utilidades es para los clubes. El 30% es para 1190 Sports. Más claridad que eso no puede haber. Es más, el proceso de supervisión es a cargo de un comité integrado por una persona de la FPF y miembros de los clubes. Ellos van a llevar la contabilidad de cuánto se recauda. Ya no van a haber 20 contratos, si no un solo contrato que lo va a administrar la FPF y los clubes. Más transparencia que eso no puede haber. La plata no va a ingresar a la FPF, sino va a ir a los clubes. La Federación no va recibir ningún beneficio más del que ya tiene, que es el 10%, como era antes. Quienes reclaman transparencia creo que podrían ellos poner sobre la mesa los contratos que tienen firmados con el Consorcio, cosa que no lo van a hacer. ¿Qué más habrá?

—¿Se puede dar vuelta atrás de alguna u otra forma?

No hay forma de dar un paso atrás, más ahora que el Poder Judicial ha dejado en claro en esta medida cautelar que el Consorcio no tiene ninguna facultad para firmar contratos.

—¿Qué va a pasar con los clubes que tenían contratos por varios años desde antes de que la FPF tenga los derechos?

Como ha dicho la FPF desde el día uno, la FPF va a respetar lo contratos previamente celebrados antes de la entrada en vigencia de este modelo. Se va a respetar esos plazos, no queremos generarle ningún inconveniente ahí. Pese a que los derechos son de la FPF, la FPF como medida de amortiguamiento ha declarado eso y se va a respetar. Lo que no se va a tolerar es pretender que se celebran contratos de renovación. Eso implicaría de parte del Consorcio un incumplimiento de una orden judicial y eso es un delito.

—Entonces el Consorcio Fútbol Perú aun va a transmitir algunos partidos…

Esa fórmula tendrá que ser explicada por el nuevo grupo 1190 Sports, pero en la medida que hay contratos vigentes van a haber transmisiones que puedan estar en manos del Consorcio.

—¿Esto no altera el modelo?

Nosotros lo vemos como una transición o marcha blanca con la finalidad de respetar esos derechos de los clubes. La FPF pudo decir a rajatabla “ya, todos al nuevo modelo”, pero queremos evitar conflictos. No estamos haciendo nada contra los clubes.

—¿Si un partido de Alianza lo pasa el Consorcio? ¿A quién denuncia la FPF en ese caso?

Los clubes tienen que firmar la documentación correspondiente para que puedan participar en la competencia 2023. Hay clubes que todavía no han cumplido con suscribir la información correspondiente. No nos vemos en un escenario que para el inicio tengamos clubes que no hayan cumplido con la documentación y más aún con esta medida cautelar que genera más luces sobre la parte legal. No estamos en un escenario de confrontación.

—¿Qué pasa si llegase a darle el caso?

Si algo de eso pasara, si algún club no quisiera suscribirse, eso se verá en los fueros internos de la FPF conforme a las reglas del sistema, estos temas no se pueden judicializar. No los hay ni los van a haber. Se seguirá el debido proceso y se aplicaran los procesos internos que correspondan.

—Entonces sí podrían quedar fuera de los torneos…

Es una posibilidad, pero luego de un debido proceso. Nada es de la noche a la mañana.

—Pero hay que ponerse en esa situación, también.

Lo que creo es que eso no va a pasar. Hablar de futurología es opinar. Yo no veo eso como algo viable estando claro de por medio que el Consorcio no tiene la capacidad de celebrar o renovar contratos habiendo de por medio alguna decisión judicial. Cualquier asesor legal que sepa que hay una medida cautelar, si han celebrado contratos en determinados términos, esos contratos no rigen.

—Saber que pueden quedar fuera del torneo podría ser lo que incline a los clubes a aceptar lo expresado por la Federación

Vamos a ver. Siempre dentro del debido proceso será un tema que se evaluará. Pero ese para nosotros no es el escenario. Nosotros pensamos en un 2023 cumpliendo con la regulación, evitando cualquier fricción.

—¿Siente que tanto FPF y los clubes buscan demostrar quién es el más fuerte?

Estamos ante un tema del cumplimiento de la ley. Ese es nuestro punto de partida. No estamos en la lógica de ver quién es más fuerte, no estamos en un pulseo de si lo hace sin mí, conmigo. No estamos en ese diálogo. Lo que pedimos es que se cumpla la ley. Este modelo es el que tiene el respaldo de FIFA y Conmebol, no estamos solos en esto. Y es un modelo exitoso. Creemos que la torta va a crecer.

—¿Qué es lo peor que podría pasar?

Lo peor que podría pasar es que haya un club que persista en no aceptar las reglas y en ese caso se aplicarán los procedimientos internos de la FPF.

—¿Cómo explicar el contrato que se tiene con 1190 Sports?

Es un contrato en el que la FPF acuerda con 1190 que se haga cargo de la transmisión de los derechos de la Liga 1. 1190 tiene la libertad contractual, empresarial, de buscar los mejores mecanismos y las múltiples plataformas para transmitir y generar rentabilidad.

—En un inicio se dijo que no habría exclusividad, pero se anunció que DirecTV transmitirá los partidos. ¿Será el único encargado?

Ese es un tema que va a ser explicado por la propia FPF en los próximos días, cuáles van a ser las plataformas, etc. En cualquier caso, la exclusividad es con 1190. Ellos tienen la libertad para ver los mecanismos y los medios para la transmisión. Lo que está claro es que el viejo modelo, que es una sola señal de cable, eso ya no va a existir. Ahora van a haber múltiples plataformas. Si se ha mencionado DirecTV es algo que forma parte de un paquete de iniciativas de la transmisión, Pero van a haber varios mecanismos, aplicaciones en móviles, web. DirecTV es una vía más, no la única.